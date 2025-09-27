A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“ SKY WIFI: TABBIANI, «IL 28/9 APPUNTAMENTO AL BRIAMASCO, CON L’ARZIGNANO SERVIRANNO INTENSITÀ E FIDUCIA»

15.06 - sabato 27 settembre 2025

Luca Tabbiani convoca 22 giocatori per la gara casalinga di Serie C Sky Wifi contro l’Arzignano Valchiampo. Il tecnico gialloblù: “In questi giorni, abbiamo lavorato per aggiungere qualcosa in più rispetto alla partita contro la Pergolettese. Con l’Arzignano serviranno intensità, fiducia e la voglia di sbloccare la partita”.

Dopo appena tre giorni è tempo di tornare a giocare al Briamasco. L’appuntamento è fissato per domani contro l’Arzignano Valchiampo. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per il settimo turno di Serie C Sky Wifi, è fissato per le ore 12.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono dodicesimi con sei punti in coabitazione con il Lumezzane mentre i veneti undicesimi con sette punti. Per la settima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 22 giocatori. Non saranno della gara: Miranda, Tarolli, Genco e Cruz.

I CONVOCATI

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Lorenzo Rubboli (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Riccardo Fiamozzi (1993); Mattia Maffei (2004); Edoardo Meconi (2005); Zylyf Muca (2005); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Pasquale Giannotti (1999); Amer Mehic (2003); Mattia Ronald Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Jacopo Pellegrini (2000).

Queste le dichiarazioni di Luca Tabbiani rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara di Serie C Sky Wifi contro l’Arzignano Valchiampo: «Abbiamo rivisto la partita con la Pergolettese e il rammarico è grande, perché avremmo meritato di vincere. I ragazzi hanno lavorato molto bene nelle riaggressioni e nell’attenzione, qualità che ci hanno permesso di soffrire relativamente poco. Dobbiamo però continuare a vedere il lato positivo: una vittoria ci darebbe la possibilità di far partire davvero la nostra stagione. Domani ci aspetta un’altra gara contro un avversario che probabilmente ci attenderà basso. Non sarà semplice trovare spazi, ma abbiamo lavorato per aggiungere qualcosa in più rispetto alle ultime uscite e dovremo essere bravi a variare dentro la gara per sbloccarla. In questo momento ho fiducia, sono ottimista: i ragazzi si sono allenati con intensità e chi ha giocato meno avrà l’occasione di dare un contributo importante. L’obiettivo resta quello di andare a cercarci la vittoria con atteggiamento e spirito positivo. Il sostegno dei tifosi non è mai mancato. Sappiamo che si aspettano di più e faremo di tutto per regalare loro, oltre che a noi stessi, una soddisfazione».

Qui l’intervista video integrale di Luca Tabbiani: https://youtu.be/CU8cHFxwHEQ

L’ARBITRO DELL’INCONTRO

La direzione di gara è stata affidata al Signor Giovanni Castellano della Sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Signor Manuel Marchese di Pavia e Signor Mattia Morotti di Bergamo. Quarto Ufficiale il Signor Alessandro Pizzi di Bergamo. Operatore Fvs Paolo Tomasi di Schio.

PROGRAMMA DEL SETTIMO TURNO DI SERIE C SKY WIFI

DOM 28/09 ORE 12:30 TRENTO ARZIGNANO V.

DOM 28/09 ORE 15 ALBINOLEFFE NOVARA

DOM 28/09 ORE 15 TRIESTINA RENATE

DOM 28/09 ORE 15 VIRTUS VERONA UNION BRESCIA

DOM 28/09 ORE 17:30 PERGOLETTESE DOLOMITI BELLUNESI

DOM 28/09 ORE 20:30 LECCO GIANA ERMINIO

DOM 28/09 ORE 20:30 LUMEZZANE INTER U23

LUN 29/09 ORE 20:30 CITTADELLA PRO PATRIA

LUN 29/09 ORE 20:30 L.R. VICENZA PRO VERCELLI

LUN 29/09 ORE 20:30 OSPITALETTO ALCIONE MILANO