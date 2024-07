A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: «SERGIO BARLOCCO È IL NOSTRO NUOVO GIOCATORE, RESTERÀ FINO AL 30 GIUGNO 2026»

17.44 - giovedì 4 luglio 2024

Sergio Barlocco è un nuovo giocatore dell’A.C. Trento 1921. Il portiere classe 2004 si lega al club di via Sanseverino sino al 30 giugno 2026. Barlocco, in passato, dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Udinese ha vestito la maglia del Cjarlins Muzane.

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del portiere Sergio Barlocco che ha sottoscritto con il Club un contratto biennale sino al 30 giugno 2026. Nato a Tolmezzo il 18 gennaio 2004, Barlocco cresce nelle giovanili dell’Udinese, arrivando ad esordire nella formazione Primavera del club bianconero nella stagione 2020-2021. In quella successiva, dopo una prima parte disputata sempre con il club friulano, si trasferisce al Cjarlins Muzane, club con il quale colleziona 16 presenze in Serie D. Nella stagione 2022-2023 difende nuovamente la porta del club azzurro-arancione per un totale di 30 partite.

Sergio Barlocco non vede l’ora di cominciare la nuova avventura: «Sono molto contento di poter vestire la maglia del Trento. Ho accettato subito questa proposta perché ritengo sia una società ambiziosa e che mi possa permettere di proseguire il mio percorso di crescita. All’inizio della passata stagione, ho subito un brutto infortunio che mi ha tenuto fermo ma, già negli scorsi mesi, ho recuperato la condizione e ripreso ad allenarmi al meglio. Sono carico per questa nuova avventura: non vedo l’ora di difendere la porta gialloblù». A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Sergio Barlocco e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù.