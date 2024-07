A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: «SEBASTIANO UEZ È IL NOSTRO NUOVO CENTROCAMPISTA, RESTERÀ FINO AL 30 GIUGNO 2025»

15.27 - martedì 16 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Sebastiano Uez è un nuovo giocatore dell’A.C. Trento 1921. Il centrocampista classe 2005 si lega al club di via Sanseverino sino al 30 giugno 2025. Uez è cresciuto nelle giovanili del Südtirol. C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Sebastiano Uez che ha sottoscritto con il Club un contratto annuale sino al 30 giugno 2025.

Nato a Cles il 12 aprile 2005, Uez muove i primi passi calcistici nell’Anaune, per poi crescere nelle giovanili del Südtirol. Club con il quale nel campionato 2022-2023 esordisce nella formazione Primavera. Lo scorso anno, sempre con la maglia biancorossa, colleziona 22 presenze e 2 assist tra campionato e coppa.

Sebastiano Uez è pronto per indossare la maglia aquilotta: «Sono davvero contento di aver firmato con il Trento. Per me significa tanto. Sono trentino e pertanto, giocare per la squadra della propria provincia, è sicuramente un orgoglio personale. Non vedo l’ora di scendere in campo per cercare di aiutare i compagni a raggiugere gli obiettivi prefissati. Forza Trento!»

A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Sebastiano Uez e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù.