A.C. TRENTO – CALCIO SERIE “C“ * RITIRO ESTIVO 2024: «IL GRUPPO GUIDATO DA LUCA TABBIANI SARÀ A MASEN DI GIOVO, DAL 15 AL 27 LUGLIO»

10.20 - martedì 25 giugno 2024

Masen di Giovo sarà ancora la sede del ritiro estivo dell’A.C. Trento 1921. I gialloblù prepareranno il quarto campionato di serie C Now, dal 15 al 27 luglio, nel suggestivo scenario della Val di Cembra. Il gruppo guidato da Luca Tabbiani sarà ospite dalla struttura alberghiera Fior di Bosco.

Prende il via la stagione 2024/25 dell’A.C. Trento 1921. La Prima Squadra gialloblù, per il quarto anno consecutivo, svolgerà la propria preparazione pre-season in val di Cembra, più precisamente a Masen di Giovo. Il quartier generale, dal 15 luglio al 27 luglio 2024, sarà, ancora una volta, la bella struttura alberghiera «Fior di Bosco», sita a pochi passi dal bellissimo centro sportivo composto da due campi da calcio: uno in erba naturale e l’altro con manto sintetico.

La nuova stagione inizierà ufficialmente giovedì 11 luglio con le visite mediche e i primi test, mentre, lo spostamento nella splendida location in Val di Cembra, si terrà lunedì 15 luglio. A Masen di Giovo, il gruppo guidato dall’allenatore Luca Tabbiani, seguirà un intenso programma di allenamenti in vista dei prossimi impegni ufficiali: l’11 agosto prenderà infatti il via la Coppa Italia di Serie C, mentre, il 25 agosto, il campionato.

Nel corso del ritiro estivo, la squadra lavorerà all’interno del Centro Sportivo adiacente alla struttura alberghiera e, come di consueto, svolgerà alcune amichevoli prestagionali. I dettagli dei test match che si disputeranno durante la fase di ritiro verranno comunicati prossimamente.

Di seguito le parole del Direttore Operativo del Club gialloblù, Luca Piazzi: “Abbiamo scelto di tornare a Masen di Giovo perché lo riteniamo un luogo ideale ove svolgere la preparazione estiva. In primis perché, essendo vicino a Trento, è un luogo perfetto a livello logistico. Ma anche perché offre, grazie all’estrema cura e precisione delle Signore Morena e Martina Ferretti, una bellissima struttura alberghiera dotata di ogni comfort. A pochi passi dalla stessa, poi, ci sono anche due campi da calcio: uno in erba naturale e l’altro in sintetico, perfetti per allenarsi con qualsiasi condizione atmosferica”.