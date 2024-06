A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: PRESIDENTE GIACCA, «SCADENZA CONTRATTO, GRAZIE A BALDINI PER IL LAVORO SVOLTO CON PROFESSIONALITÀ»

14.43 - martedì 4 giugno 2024

A.C. Trento 1921 saluta e ringrazia l’Allenatore Francesco Baldini e il suo Staff .Trento 1921 comunica che, alla scadenza del contratto, fissata per il prossimo 30 giugno, non proseguirà il rapporto di lavoro con l’Allenatore della Prima Squadra, Francesco Baldini. Il presidente Mauro Giacca, il Consiglio di Amministrazione e la Dirigenza tutta, ringraziano Baldini e il suo intero Staff per il lavoro svolto con professionalità durante questi mesi. A loro i migliori auguri per il futuro personale e professionale.