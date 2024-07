A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: «“PATTO TRENTINO“, PRESENTATO IL NUOVO PROGETTO CHE MIRA A RAFFORZARE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO»

15.41 - venerdì 19 luglio 2024

Presentato ufficialmente il nuovo progetto che mira a rafforzare il rapporto con il territorio attraverso diverse attività alle quali potranno partecipare gratuitamente tutte le società della provincia. Tra gli appuntamenti anche: corso di formazione, allenamenti congiunti, stage tecnici e tornei.

L’A.C. Trento 1921 è lieto di annunciare il lancio del nuovo progetto dal titolo «Patto Trentino», un’iniziativa che mira a rafforzare il rapporto con il territorio oltre che a creare una forte identificazione con il club da parte di persone, società e istituzioni locali. Questo progetto, che è a partecipazione libera e gratuita, rappresenta un passo fondamentale per l’A.C. Trento 1921, che in questo modo vuole diventare, sempre più, un punto di riferimento non solo sportivo ma anche sociale per l’intera comunità trentina.

Attraverso il semplice slogan «Patto Trentino», l’A.C. Trento 1921 intende promuovere un programma articolato e che prevede numerose attività che si svolgeranno durante l’intera stagione sportiva. Con l’obiettivo di sviluppare un network di società strettamente collegate al Club che potranno così far crescere sempre più il movimento calcistico provinciale, anche attraverso la condivisione di metodologie e filosofie che poggiano su precisi valori comuni.

Le attività previste dal «Patto Trentino» saranno molteplici: tra queste vi troverà parte una coaching school, che offrirà formazione di alta qualità a giovani calciatori e allenatori delle diverse realtà calcistiche del territorio. Ma anche degli stage tecnici che permetteranno alle società sportive locali di interagire direttamente con lo staff del settore giovanile del Club di via Sanseverino. Ci saranno inoltre diversi tornei riservati a determinate categorie che vedranno luce già dalla prossima stagione calcistica. Tali iniziative sono pensate non solo per migliorare le competenze tecniche e tattiche dei partecipanti, ma anche per promuovere valori come lo spirito di squadra, la disciplina e l’integrazione.

Intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del progetto, il Presidente della Trento Academy, Fabrizio Brunialti ha dichiarato: «Nelle ultime annate ci siamo occupati anche di sviluppare le attività legate all’aspetto ludico e ricreativo per le categorie dell’attività di base del Trento. Siamo molto contenti di poter mettere al servizio del territorio le nostre competenze».

A presentare invece le diverse attività che si inseriranno all’interno del «Patto Trentino» è stato il Direttore Operativo dell’A.C. Trento 1921, Luca Piazzi che ha spiegato: «Teniamo particolarmente a questo nuovo progetto societario. Alla vigilia del quarto anno consecutivo tra i professionisti, ritenevamo fosse il caso di diventare, ancora di più, la società della comunità. In modo tale da consolidare ulteriormente il legame tra tutte le società del territorio, delle quali anche il Trento fa parte. L’obiettivo che ci poniamo è quello di cercare di riuscire a far crescere ulteriormente il movimento calcistico locale attraverso alcune iniziative. Crediamo fortemente nel valore della collaborazione e dell’integrazione con la nostra comunità. Nel corso della stagione si terranno degli allenamenti congiunti tra le società facenti parte del Patto e le rispettive categorie del settore giovanile del Trento; dei corsi di formazione durante dei quali i nostri tecnici metteranno a disposizione delle altre realtà le proprie competenze e dei tornei. Il primo, che si chiamerà Golden Eagle Cup, si terrà il 22 settembre e sarà rivolto alla categoria pulcini. Sarà l’occasione per conoscerci ulteriormente tra Club per creare un primo appuntamento per tutte le realtà che vorranno fare parte del «Patto Trentino».

Le società che aderiranno al progetto avranno la possibilità di richiedere degli accrediti per accedere allo Stadio Briamasco, vivendo così l’emozione delle partite dell’A.C. Trento 1921 da una prospettiva privilegiata.

Il Presidente dell’A.C. Trento 1921, Mauro Giacca, ha sottolineato l’importanza delle relazioni con il territorio: «Siamo orgogliosi di presentare il «Patto Trentino», un’iniziativa che valorizza e unisce le squadre del nostro territorio. Le relazioni con tutti i club provinciali, per noi, sono fondamentali. E questo nuovo progetto ne è la chiara dimostrazione. Si tratta di un ulteriore passo destinato ad aiutare le zone periferiche che da sempre sono al centro della nostra strategia societaria. Le numerose attività previste mirano a coinvolgere tutta la comunità, dai piccoli atleti ai tecnici, dirigenti e presidenti. Attraverso questa intesa, intendiamo rafforzare le nostre collaborazioni, offrendo occasioni di formazione, eventi sportivi e momenti di condivisione che possano avvicinare le persone e diffondere una sana cultura sportiva. Vogliamo che la nostra squadra sia un punto di riferimento per tutta la comunità, non solo in termini sportivi ma anche come modello di impegno e partecipazione».

Il Responsabile del «Patto Trentino» sarà Fulvio Bertolini che ha voluto esprimere il proprio ringraziamento all’A.C. Trento 1921 per l’opportunità: «Sono onorato e orgoglioso di poter svolgere questo ruolo. Farò di tutto per ripagare la fiducia riposta in me e per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati dal Club. Ci tengo particolarmente soprattutto perché, essendo trentino, ho a cuore tutte le istanze ed esigenze delle società del nostro territorio». Il «Patto Trentino» rappresenta dunque una grande opportunità per tutti gli appassionati di calcio e per le società sportive del Trentino. L’A.C. Trento 1921 invita, dunque, tutte le realtà locali a partecipare attivamente a questo progetto, contribuendo a costruire insieme un futuro di successi e soddisfazioni.