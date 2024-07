A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: PARTNERSHIP: «TECNOLOGIA SPORTIVA, CON “ITERPRO“ UN PASSO SIGNIFICATIVO VERSO LA MODERNIZZAZIONE»

11.11 - mercoledì 17 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A.C. Trento 1921 entra a far parte della soluzione di Football Intelligence di Iterpro. L’A.C. Trento 1921 ha siglato un nuovo accordo con la soluzione di football intelligence di Iterpro, il più avanzato fornitore di tecnologia sportiva del settore, per coprire le varie squadre del club, dalla prima squadra al settore giovanile.

Iterpro doterà l’A.C. Trento 1921 del suo sistema avanzato per migliorare le operazioni del club dal campo alla dirigenza. Questa piattaforma offrirà informazioni preziose per il processo decisionale basato sui dati, per migliorare gli aspetti tecnici del gioco e per monitorare le prestazioni dei giocatori attraverso l’identificazione dei talenti nelle varie squadre del club. Inoltre, la tecnologia di Iterpro automatizzerà aspetti cruciali delle operazioni quotidiane dell’A.C. Trento 1921, tra cui la gestione dei contratti dei giocatori, il monitoraggio dei bonus, la supervisione del mercato dei trasferimenti e il facile accesso tramite la DirectorApp, per avere le informazioni del club a portata di mano.

Con la partnership con Iterpro, l’A.C. Trento 1921 compie un passo significativo verso la modernizzazione delle sue operazioni e la massimizzazione del suo potenziale. Questa collaborazione non solo sottolinea l’impegno del club verso l’innovazione e l’eccellenza, ma posiziona l’A.C. Trento 1921 come un’organizzazione lungimirante pronta a sfruttare la tecnologia avanzata per un successo duraturo. Con il sistema completo di Iterpro, l’A.C. Trento 1921 è ben equipaggiata per raggiungere i suoi obiettivi strategici ed elevare le sue prestazioni dentro e fuori dal campo.

Luca Piazzi, Direttore Operativo dell’A.C. Trento 1921: “Per noi è una grande soddisfazione aver siglato una partnership con Iterpro, società con la quale è nato sin da subito un ottimo feeling. Grazie a questa nuova collaborazione, potremo utilizzare un prezioso software che sarà utile per monitore tutti gli aspetti di rilievo nel contesto tipico dell’atleta. I dati raccolti, saranno di supporto alle diverse aree della società e ai singoli calciatori. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nella crescita del Club.”

Su Iterpro

Iterpro Sports Intelligence è una piattaforma all-in-one per la gestione dei dati sportivi che connette i membri dell’organizzazione, centralizza le tecnologie e i dati provenienti da ogni dipartimento e li trasforma in informazioni utili per supportare le società sportive a prendere decisioni migliori in modo più rapido, dal campo al consiglio di amministrazione. Iterpro aiuta le organizzazioni sportive a costruire un quadro digitale su misura che semplifica la comunicazione e il flusso di lavoro tra le varie aree del club e porta le informazioni strategiche del club direttamente a portata di mano dei decisori, in modo che possano avere sempre il controllo.