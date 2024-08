A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: * PARTITA CONTRO IL LECCO: TABBIANI: «IMPORTANTE MANTENERE ALTA LA CONCENTRAZIONE, PER TUTTI I MINUTI DELLA GARA»

17.20 - sabato 31 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Luca Tabbiani convoca 23 giocatori per la seconda partita di campionato contro il Lecco.

Il tecnico Gialloblù: “Ripartiamo da quanto di buono fatto nella prima partita di campionato. Sarà importante mantenere alta la concentrazione per tutti i minuti della gara. Non possiamo permetterci errori”. Si gioca domani alle ore 18 a Padova.

Archiviata la sconfitta contro il Padova, domani pomeriggio il Trento tornerà in campo. E lo farà, vista l’indisponibilità dello Stadio Briamasco per i lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’impianto, allo Stadio Euganeo di Padova. L’avversario di giornata sarà il Lecco guidato dall’ex tecnico gialloblù, Francesco Baldini. L’appuntamento sarà alle ore 18 sul rettangolo verde dell’impianto di Padova. Il tecnico del Trento Luca Tabbiani, per la partita casalinga contro i lombardi, ha convocato 23 giocatori. Non saranno della gara Zanon, Di Cosmo, Sangalli e il neo attaccante gialloblù, Di Carmine.

I CONVOCATI

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Leonardo Santer (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Edoardo Bernardi (2003); Daniel Cappelletti (1991); Ruggero Frosinini (2001); Sheriff Kassama (2004); Andrea Trainotti (1993); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Pasquale Giannotti (1999); Danijel Puzic (2006); Armand Rada (1999); Davide Ruffato (2006); Sebastiano Uez (2005); Francesco Pio Vallarelli (2005).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Francesco Disanto (1994); Riccardo Fini (2004); Alessandro Ghillani (2005); Tomi Petrovic (1999); Diego Peralta (1996).

Queste le dichiarazioni di Luca Tabbiani rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Lecco: “Al termine della partita contro il Padova c’era un po’ di delusione perché la squadra non si meritava una sconfitta con un simile punteggio finale. Per lunghi tratti della gara abbiamo fatto una buona prestazione, ma poi alla fine il risultato non ci ha premiato. Durante questa settimana abbiamo lavorato su alcuni aspetti che ci hanno condizionato in negativo e ora siamo pronti per affrontare il Lecco. Sapevamo che l’inizio del campionato non sarebbe stato facile ma dobbiamo fare del nostro meglio per ottenere punti preziosi. Nell’ultima partita abbiamo avuto diverse occasioni per segnare, le avremmo dovute concretizzare.

Per domani, abbiamo recuperato Disanto. Sangalli e Di Cosmo, invece, non ci saranno. Avere più giocatori che stanno aggiungendo minuti nelle gambe è sicuramente un aspetto molto positivo. Abbiamo diversi giovani che sono alla prima esperienza tra i professionisti. Contro il Padova, Ghillani ha giocato la sua prima partita in Serie C e ha fatto anche molto bene. Può dare di più, ma più giocherà più riuscirà ad esprimere le proprie caratteristiche. Domani pomeriggio mi aspetto una partita complicata perché il Lecco è una delle squadre che lotterà per essere promossa in Serie B. Dobbiamo mantenere una concentrazione e un atteggiamento esemplare per tutti e 90 i minuti giocati”.

Qui l’intervista video integrale di Luca Tabbiani:

L’ARBITRO DELL’INCONTRO

La direzione di gara è stata affidata al Signor Mattia Nigro della Sezione di Prato, coadiuvato dagli assistenti Signor Vincenzo Andreano di Foggia e Signor Fabio Cantatore di Molfetta. Quarto Ufficiale il Signor Marco Menozzi di Treviso.

PROGRAMMA DEL SECONDO TURNO DI SERIE C NOW GIRONE A

VENERDÌ 30/08 ALCIONE – VIRTUS VERONA 0-0

SABATO 31/08 ORE 18 RENATE – FERALPISALO’

SABATO 31/08 ORE 18 GIANA ERMINIO – PRO PATRIA

SABATO 31/08 ORE 20.45 UNION CLODIENSE – TRIESTINA

DOMENICA 1/09 ORE 18 NOVARA – ATALANTA U23

DOMENICA 1/09 ORE 18 CALDIERO TERME – PADOVA

DOMENICA 1/09 ORE 18 PERGOLETTESE – VICENZA

DOMENICA 1/09 ORE 18 TRENTO – LECCO

DOMENICA 1/09 ORE 18 LUMEZZANE – PRO VERCELLI

LUNEDÌ 2/09 ORE 20.45 ARZIGNANO – ALBINOLEFFE