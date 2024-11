A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: NUOVO SITO WEB: «TUTTE LE NOVITÀ A PORTATA DI UN CLIC, CON NEWS SEMPRE AGGIORNATE»

09.46 - giovedì 7 novembre 2024

L’A.C. Trento 1921 lancia il nuovo sito: tutte le novità a portata di un clic. L’A.C. Trento 1921 rinnova la sua immagine attraverso un sito web più moderno ed interattivo. Si tratta di una nuova piattaforma progettata per offrire a tifosi e appassionati un’esperienza digitale all’avanguardia. Tra le principali novità spicca una sezione dedicata alle news sempre aggiornata, dove gli utenti possono leggere articoli, interviste e comunicati ufficiali che raccontano il presente e il futuro della squadra.

Ma non è tutto perché il nuovo sito include anche una vasta selezione di contenuti multimediali: come i video degli highlights delle partite e delle ultime iniziative organizzate dal Club. Oltre, poi, ad una parte dedicata ad alcune fotografie esclusive.

Il nuovo sito è studiato per essere accessibile e intuitivo e per adattarsi sia alla navigazione tramite computer, sia a quella attraverso mobile. In questo modo, per tutti, sarà ancora più facile restare in contatto con il mondo del Trento Calcio, trovare contenuti esclusivi e fruire di tutti i servizi offerti dalla Società di via Sanseverino.

Tra le novità, ci sarà anche quella che permetterà ai supporters di iscriversi alla newsletter ufficiale dell’A.C. Trento 1921. Con pochi semplici clic, i tifosi potranno ricevere infatti aggiornamenti direttamente nella propria casella di posta, informazioni su eventi e partite, promozioni e offerte dedicate.

Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie alla stretta collaborazione con Delta Informatica, Partner dell’A.C. Trento 1921 che si è occupata della creazione del nuovo sito web societario.

L’A.C. Trento 1921 invita tutti i tifosi a visitare il nuovo sito all’indirizzo: https://www.actrento.com/ per scoprire così in prima persona tutte le novità e vivere da vicino ogni momento della stagione.