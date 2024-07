A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: NOMINE: «ROBERTA MANCINI È LA NUOVA SEGRETARIA GENERALE, SOSTITUISCE RICCARDO PASQUALINI»

19.10 - lunedì 1 luglio 2024

Roberta Mancini è la nuova Segretaria Generale dell’A.C. Trento 1921. La società A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver affidato il ruolo di Segretaria Generale del Club a Roberta Mancini, che giunge in gialloblù dopo le esperienze con Vibonese, Matelica e Ancona.

Roberta Mancini, nata a Tropea, è consulente del lavoro, laureata in Scienze dell’Amministrazione a Firenze e con un master a Milano in ricerca e selezione del personale. Il suo percorso nel calcio inizia nel 2010 come Segretaria Generale alla Vibonese, ruolo che ricopre sino al 2020. Anno nel quale passa al Matelica ricoprendo sempre il ruolo di Segretaria Generale. Nell’ultimo triennio, in seguito alla nuova denominazione del Club, assume il medesimo ruolo nell’Ancona.

Contestualmente A.C. Trento 1921 Srl ringrazia il Signor Riccardo Pasqualini per l’operato svolto nel corso delle ultime due stagioni sportive e gli augura le migliori fortune personali e professionali.