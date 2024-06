A.C TRENTO * CALCIO SERIE “C“ * «LUCA TABBIANI È IL NUOVO ALLENATORE, LA PRESENTAZIONE UFFICIALE ALLO STADIO “BRIAMASCO“ (21/6 – 11.00)»

10.42 - martedì 18 giugno 2024

Luca Tabbiani è il nuovo Allenatore dell’A.C. Trento 1921, Il tecnico ligure si lega al Club sino al 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo per la stagione 2025/2026. Venerdì 21 giugno ore 11 presentazione presso la Sala Stampa dello stadio “Briamasco”.

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver affidato a Luca Tabbiani l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. Il nuovo Allenatore gialloblù ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo per la stagione 2025/2026.

Luca Tabbiani, nato a Genova il 13 febbraio 1979, al termine di una lunga carriera da calciatore, che lo ha visto indossare le maglie di Genoa, Mestre, Trento, Cremonese, Bari, Triestina, Pisa, Lecco e Sestri Levante, nel 2014 intraprende il proprio percorso da Allenatore sulla panchina del Vado. Esperienza che precede quelle alla conduzione della Lavagnese e del Savona. Nella stagione 2019/2020 approda al Fiorenzuola, in Serie D, dove vi rimane per quattro stagioni, ottenendo prima la promozione in Serie C e poi due salvezze dirette. Nella prima parte della stagione 2023/2024 guida il Catania, nel girone C, per poi tornare a gennaio sulla panchina del Fiorenzuola.

L’Allenatore sarà supportato dall’Allenatore in seconda Michele Coppola. Il nuovo Allenatore Gialloblù sarà presentato ai media venerdì 21 giugno, alle ore 11 presso la Sala Stampa dello stadio “Briamasco”.