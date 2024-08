A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: GARA CONTRO IL PADOVA: TABBIANI, «MI ASPETTO UNA PARTITA PIACEVOLE, DOVREMO SFRUTTARE LE OCCASIONI COSTRUITE»

19.24 - domenica 25 agosto 2024

Luca Tabbiani convoca 23 giocatori per la prima partita di campionato contro il Padova. Il tecnico Gialloblù: “Siamo pronti per iniziare questo nuovo campionato. Mi aspetto una partita piacevole. Si affronteranno due squadre forti e aggressive, dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni costruite”.

Dopo mesi di attesa torna la Serie C Now. Con i primi due turni di Coppa Italia Serie C già andati in archivio, il Trento è pronto per fare il proprio esordio anche in campionato. L’appuntamento è per domani sera alle ore 20.45 a Padova dove, allo Stadio Euganeo, i gialloblù affronteranno il Padova. Il tecnico del Trento Luca Tabbiani, per la partita in trasferta contro i veneti, ha convocato 23 giocatori. Non saranno della gara Zanon, Ercolani, Puzic, Brevi, Sangalli e Disanto.

I CONVOCATI

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Leonardo Santer (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Edoardo Bernardi (2003); Daniel Cappelletti (1991); Ruggero Frosinini (2001); Sheriff Kassama (2004); Andrea Trainotti (1993); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Armand Rada (1999); Davide Ruffato (2006); Sebastiano Uez (2005); Francesco Pio Vallarelli (2005).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Riccardo Fini (2004); Alessandro Ghillani (2005); Tomi Petrovic (1999); Diego Peralta (1996); Leon Sipos (2000);

Queste le dichiarazioni di Luca Tabbiani rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Padova: “In queste settimane ci siamo preparati al meglio per affrontare questa prima sfida. La squadra sta bene. Gli unici giocatori che non ci saranno sono Disanto e Sangalli. Siamo pronti per affrontare questa partita che sarà sì complicata ma, allo stesso tempo, anche stimolante. Dobbiamo essere pronti fisicamente e mentalmente per affrontarla nel modo migliore.

Il Padova è una squadra che non ha cambiato molto rispetto allo scorso anno: è certamente un gruppo forte guidato da un tecnico preparato e che conosco da molti anni. Ma anche noi, allo stesso modo, non abbiamo cambiato molto e abbiamo aggiunto diversi giovani interessanti. Domani sera, dunque, si affronteranno due squadre forti e di qualità. Il Padova cercherà di metterci in difficoltà ma noi dovremo rimanere attenti e bravi a punirli. Nella partita contro il Caldiero Terme, rispetto a quella contro la Triestina, abbiamo curato meno i dettagli. Contro il Padova dovremo essere bravi a ripartire da quanto fatto nella prima partita stagionale”.

L’ARBITRO DELL’INCONTRO

La direzione di gara è stata affidata al Signor Fabio Rosario Luongo della Sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Signor Manuel Marchese di Pavia e Signor Marco Sicurello di Seregno. Quarto Ufficiale il Signor Maksym Frasynyak di Gallarate.

PROGRAMMA DEL PRIMO TURNO DI SERIE C NOW GIRONE A

VEN 23/08 FERALPISALÒ NOVARA 0-0

SAB 24/08 ALBINOLEFFE CALDIERO TERME 2-3

SAB 24/08 ATALANTA UNDER23 ALCIONE MILANO 1-2

SAB 24/08 TRIESTINA ARZIGNANO VALCHIAMPO 3-0

DOM 25/08 ORE 18 LECCO UNION CLODIENSE

DOM 25/08 ORE 18 PRO PATRIA RENATE

DOM 25/08 ORE 18 VIRTUS VERONA LUMEZZANE

DOM 25/08 ORE 20.45 L.R. VICENZA GIANA ERMINIO

LUN 26/08 ORE 20.45 PADOVA TRENTO

LUN 26/08 ORE 20.45 PRO VERCELLI PERGOLETTESE