A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: «DANIEL CAPPELLETTI, PROLUNGATO IL CONTRATTO DEL DIFENSORE SINO AL 2026»

17.17 - lunedì 8 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Prolungato il contratto del difensore Daniel Cappelletti sino al 2026. Il difensore classe 1991 indosserà la maglia gialloblù sino a giugno 2026. Per lui, dal suo arrivo a Trento lo scorso febbraio, 14 presenze e 1 rete. L’A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Daniel Cappelletti, che rimarrà in maglia gialloblù sino al 30 giugno 2026.

La società è lieta di proseguire il percorso professionale con il giocatore che, dopo il suo arrivo nel febbraio del 2024, ha dimostrato di essere un punto di riferimento per il reparto difensivo aquilotto, collezionando 14 presenze e un gol.

Daniel Cappelletti, dopo la firma del nuovo contratto, ha commentato: «Sono davvero felice di aver prolungato il mio contratto con il Trento. Ringrazio il Presidente Mauro Giacca e il Direttore Sportivo Giorgio Zamuner per la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti. Questo rinnovo mi stimola e mi carica per iniziare al meglio la nuova stagione. Come squadra puntiamo a confermare quanto di buono fatto nel campionato passato, con l’obiettivo di centrare nuovamente il risultato ottenuto. Personalmente, invece, spero di continuare a giocare con continuità, aiutando la squadra durante l’intero percorso». A Daniel un caloroso in bocca al lupo per il suo futuro a Trento!