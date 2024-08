A.C. TRENTO – CALCIO SERIE “C“ * COPPA ITALIA: TABBIANI, «SIAMO PRONTI AD AFFRONTARE IL CALDIERO TERME, DOVREMO SFRUTTARE TUTTE LE OCCASIONI»

17.34 - venerdì 16 agosto 2024

Luca Tabbiani convoca 23 giocatori per la gara di Coppa Italia Serie C contro il Caldiero Terme. Il tecnico Gialloblù: “Siamo pronti per questa partita: affronteremo una squadra neopromossa ma che ha superato il primo turno di Coppa Italia come noi. Dovremo sfruttare tutte le occasioni che ci saranno”

Superato il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, grazie alla bella vittoria esterna ottenuta a Trieste per 0-1, il Trento è pronto a scendere nuovamente in campo per il secondo turno. L’appuntamento è per domani sera alle ore 21 a Verona dove, allo Stadio Gavagnin Nocini, i gialloblù affronteranno il Caldiero Terme. L’incontro si svolgerà in gara unica ad eliminazione diretta, pertanto, otterrà la qualificazione al turno successivo, la società che avrà segnato il maggior numero di reti al termine dell’incontro. In caso di parità, verranno dunque prima disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno e poi i calci di rigore. Il tecnico del Trento Luca Tabbiani, per la partita in trasferta contro i veronesi, ha convocato 23 giocatori. Non saranno della gara Santer, Zanon, Ercolani, Puzic, Brevi e Sangalli.

I CONVOCATI

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Edoardo Bernardi (2003); Daniel Cappelletti (1991); Ruggero Frosinini (2001); Sheriff Kassama (2004); Andrea Trainotti (1993); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Armand Rada (1999); Davide Ruffato (2006); Sebastiano Uez (2005); Francesco Pio Vallarelli (2005).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Francesco Disanto (1994); Riccardo Fini (2004); Alessandro Ghillani (2005); Tomi Petrovic (1999); Diego Peralta (1996); Leon Sipos (2000).

Queste le dichiarazioni di Luca Tabbiani rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia Serie C contro il Caldiero Terme: “La settimana è stata positiva perché abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori che erano indisponibili per la partita di Trieste. Domani sera affronteremo il Caldiero Terme, una squadra neopromossa e che ha superato il primo turno vincendo ai rigori contro la Virtus Verona. Non sarà una partita semplice perché l’avversario sarà diverso rispetto all’ultima partita: a differenza della Triestina, infatti, il Caldiero Terme ci aspetterà più basso. Dovremo essere bravi a trovare il momento giusto per colpirli, senza avere particolare fretta.

Cercheremo di passare al turno successivo di Coppa Italia. Il campo dello Stadio Gavagnin Nocini è leggermente più piccolo rispetto ad agli altri ma questo non deve essere un fattore che ci condiziona. L’importante sarà mettere in campo la stessa determinazione che abbiamo messo sabato scorso. Nella partita contro la Triestina si sono visti diversi aspetti positivi dai quali dovremo ripartire: in primis la voglia di recuperare la palla. Non ho ancora deciso chi scenderà in campo ma l’intenzione è quella di far giocare chi si è allenato meglio. Se vogliamo arrivare al nostro obiettivo al termine di questa stagione, dobbiamo portare nella miglior condizione possibile tutti i giocatori che appartengono a questo gruppo”.

Qui l’intervista video integrale di Luca Tabbiani:

L’ARBITRO DELL’INCONTRO

La direzione di gara è stata affidata al Signor Leonardo Di Mario della Sezione di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Signor Stefano Peletti di Crema e Signor Gianluca Li Vigni di Seregno. Quarto Ufficiale il Signor Alessandro Pizzi di Bergamo.

PROGRAMMA DEL SECONDO TURNO DI COPPA ITALIA SERIE C (squadre Girone A):

SAB 17/8 ORE 21 NOVARA – MILAN FUTURO

SAB 17/8 ORE 21 TORRES – ALBINOLEFFE

SAB 17/8 ORE 21 CALDIERO TERME – TRENTO

SAB 17/8 ORE 21 LUMEZZANE – RIMINI

DOM 18/8 ORE 21 PRO PATRIA – PRO VERCELLI

DOM 18/8 ORE 21 GIANA ERMINIO – ENTELLA

DOM 18/8 ORE 21 PADOVA – FERALPISALÒ

DOM 18/8 ORE 21 ATALANTA U23 – VICENZA