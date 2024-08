A.C. TRENTO – CALCIO SERIE “C“ * COPPA ITALIA: TABBIANI, «DOMANI A TRIESTE CI ASPETTA UNA PARTITA DIFFICILE, MA STIMOLANTE»

18.25 - venerdì 9 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Luca Tabbiani convoca 21 giocatori per la gara di Coppa Italia Serie C contro la Triestina. Il tecnico Gialloblù: “Siamo curiosi di capire il nostro attuale livello. Ci aspetta una partita difficile ma stimolante. Vogliamo dimostrare che in queste settimane abbiamo lavorato molto bene”.

Archiviata la preparazione estiva, il Trento è pronto a dare il via alla nuova stagione. In attesa dell’avvio del campionato 2024-2025, fissato per lunedì 26 agosto con la gara esterna contro il Padova, il primo appuntamento ufficiale dei gialloblù sarà quello di domani, sabato 10 agosto. Allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, alle ore 18, andrà infatti in scena il primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C.

L’incontro si svolgerà in gara unica ad eliminazione diretta, pertanto, otterrà la qualificazione al turno successivo, la società che avrà segnato il maggior numero di reti al termine dell’incontro. In caso di parità, verranno dunque prima disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno e poi i calci di rigore. Il tecnico del Trento Luca Tabbiani, per la partita in trasferta contro i giuliani, ha convocato 21 giocatori. Non saranno della gara Santer, Aucelli, Puzic, Brevi, Sangalli, Ghillani e Petrovic.

I CONVOCATI

Portieri: Sergio Barlocco (2004); Michele Tommasi (2004).

Difensori: Alberto Barison (1994); Edoardo Bernardi (2003); Daniel Cappelletti (1991); Ruggero Frosinini (2001); Sheriff Kassama (2004); Andrea Trainotti (1993); Davide Vitturini (1997); Davide Zanon (2005).

Centrocampisti: Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Armand Rada (1999); Davide Ruffato (2006); Sebastiano Uez (2005); Francesco Pio Vallarelli (2005).

Attaccanti: Emanuele Anastasia (1996); Francesco Disanto (1994); Riccardo Fini (2004); Diego Peralta (1996); Leon Sipos (2000).

Queste le dichiarazioni di Luca Tabbiani rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Triestina: “Questa settimana di allenamento è andata bene, così come anche tutto quest’ultimo periodo di avvicinamento alla nuova stagione. Non vediamo l’ora di poter capire a che livello siamo in una partita ufficiale, affrontando una squadra forte e ricca di qualità.

Ci saranno alcuni giocatori indisponibili: mancheranno Brevi e Ghillani. Sangalli ha avuto invece un fastidio al ginocchio che potrebbe risolversi, dovremo valutarlo, così come anche Petrovic che ha avuto un affaticamento. I nuovi arrivati (Peralta, Fini e Vallarelli), invece, verranno sicuramente con noi. Prima di utilizzarli, però, vogliamo capire a che livello sono per evitare errori banali. Può essere che subentrino per darci una mano nel corso della gara.

Al momento ci sono diversi aspetti positivi: ho un gruppo che quotidianamente si mette sempre a disposizione, una società che mi permette di lavorare al meglio e, ancor prima che inizi la Coppa Italia, una rosa al completo. Sarà una partita divertente da guardare: dovremo avere il coraggio di affrontarli alti per cercare diverse soluzioni durante la gara. Domani inizierà ufficialmente la nuova stagione pertanto sarà nostro compito mettere in campo quanto preparato durante queste settimane”.

Qui l’intervista video integrale di Luca Tabbiani:

L’ARBITRO DELL’INCONTRO

La direzione di gara è stata affidata al Signor Francesco Zago della Sezione di Conegliano, coadiuvato dagli assistenti Signor Francesco Macchi di Gallarate e Signor Daniele Antonicelli di Milano. Quarto Ufficiale il Signor Andrea Terribile di Bassano del Grappa.

IL PROGRAMMA DEL PRIMO TURNO DI COPPA ITALIA SERIE C (squadre Girone A):

VEN 9/8 ORE 20.30 VIRTUS VERONA-CALDIERO TERME

SAB 10/8 ORE 18 ALBINOLEFFE – SESTRI LEVANTE

SAB 10/8 ORE 18 LECCO – MILAN FUTURO

SAB 10/8 ORE 18 RENATE – NOVARA

SAB 10/8 ORE 18 TRIESTINA – TRENTO

SAB 10/8 ORE 18 ATALANTA U23 – SPAL

SAB 10/8 ORE 18 VIRTUS VERONA – CALDIERO TERME

SAB 10/8 ORE 18 RIMINI – ARZIGNANO VALCHIAMPO

DOM 11/08 ORE 18 GIANA ERMINIO – JUVENTUS NEXT GEN

DOM 11/08 ORE 18 PRO PATRIA – PERGOLETTESE

DOM 11/08 ORE 18 PRO VERCELLI – LUCCHESE

DOM 11/08 ORE 18 LUMEZZANE – UNION CLODIENSE

DOM 11/08 ORE 18 LEGNAGO SALUS – L.R. VICENZA

DOM 11/08 ORE 18 FERALPISALÒ – CARPI

DOM 11/08 ORE 21 VIRTUS ENTELLA – ALCIONE MILANO