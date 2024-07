A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: «AVVIO CAMPIONATO, IL 25/8 TRASFERTA ALLO STADIO EUGANEO DI PADOVA» (CALENDARIO)

14.02 - lunedì 15 luglio 2024

Serie C Now al via il 25 agosto: il Trento debutta in trasferta contro il Padova. Il campionato di Serie C Now prenderà il via il prossimo 25 agosto: i Gialloblù giocheranno in trasferta allo Stadio Euganeo di Padova. La settimana seguente la prima partita casalinga contro il Lecco.

La Lega Pro ha sorteggiato i calendari della Serie C Girone A per la stagione 2024/2025. Il Trento darà avvio alla propria stagione il prossimo 25 agosto sul terreno dello Stadio Euganeo di Padova contro il Padova. Nel secondo turno i Gialloblù saranno, invece, impegnati nell’incontro casalingo contro il Lecco. La terza giornata sarà in trasferta contro l’Atalanta Under 23 mentre la quarta in casa contro l’Arzignano Valchiampo.

Il Direttore Sportivo dell’A.C. Trento 1921 Giorgio Zamuner ha così commentato il calendario: “Quest’anno daremo il via al campionato affrontando il Padova, una delle squadre che, molto probabilmente, sarà protagonista della nuova stagione. Dopo il primo appuntamento in trasferta, giocheremo contro Lecco e Atalanta Under 23. Sarà un avvio di campionato sicuramente complicato ma, allo stesso tempo, anche stimolante: ci permetterà infatti di confrontarci subito con squadre di qualità. Superate le prime tre, il calendario parrebbe essere maggiormente omogeneo anche se, la Serie C, ci ha ormai abituato al fatto che non esistono partite semplici. Anche quelle che ad agosto possono sembrare più “abbordabili”, in realtà non lo sono affatto. Da quest’oggi andremo in ritiro a Masen di Giovo. Dovremo lavorare duramente per farci trovare pronti sin dal primo impegno ufficiale di questa nuova stagione”

LE DATE

Il Campionato di Serie C 2024/2025 prenderà avvio domenica 25 agosto per terminare domenica 27 aprile 2025. La Lega Pro ha deciso inoltre che i turni infrasettimanali saranno: mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre, mercoledì 12 marzo. Fissato per domenica 22 dicembre, invece, il turno previsto in occasione delle festività Natalizie mentre per domenica 29 dicembre quello di sosta.

LE PARTITE DELL’ A.C. TRENTO 1921 GIRONE DI ANDATA (maiuscolo in casa)