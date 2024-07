A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: «ALESSANDRO GHILLANI È IL NOSTRO NUOVO ATTACCANTE, RESTERÀ FINO AL 30 GIUGNO 2025»

10.52 - venerdì 12 luglio 2024

Alessandro Ghillani è un nuovo giocatore dell’A.C. Trento 1921. L’attaccante classe 2005 si lega al club di via Sanseverino sino al 30 giugno 2025. Ghillani è cresciuto nelle giovanili del Parma per poi trasferirsi al Modena.

Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2025) da Modena FC i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Alessandro Ghillani che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2025.

Nato a Parma il 6 novembre 2005, Ghillani cresce nelle giovanili del Parma per passare poi al Modena, club con il quale esordisce nella formazione Primavera nel campionato 2022-2023. Nella passata stagione, sempre con la maglia del Modena, scende in campo con regolarità e colleziona 18 reti e 10 assist tra campionato e coppa Primavera.

Alessandro Ghillani è pronto per indossare la maglia aquilotta: «Quella a Trento è la mia prima esperienza tra i grandi. Sono qui per proseguire il mio percorso di crescita ma, allo stesso tempo, anche per cercare di ritagliarmi uno spazio all’interno della squadra. Lo scorso anno, nella Primavera del Modena, ho segnato 18 reti. Cercherò di provare a ripetermi per far esultare i tifosi gialloblù. Forza Trento!» A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Alessandro Ghillani e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù.