A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C”: «A CREMA GLI AQUILOTTI IMPATTANO 0-0 CONTRO LA PERGOLETTESE, LA STRISCIA POSITIVA SI ALLUNGA A OTTO GARE»

Il Trento fa la partita ma a Crema impatta 0-0 contro la Pergolettese: la striscia positiva si allunga a otto gare

Nella nona giornata di Serie C Now i Gialloblù pareggiano 0-0 in trasferta contro la Pergolettese. Molte le occasioni per gli aquilotti che colpiscono anche una traversa ma non riescono a segnare. Il prossimo impegno per il Trento sarà domenica 20 ottobre alle ore 15 allo stadio Briamasco contro la Pro Vercelli.

Nella nona giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Giuseppe Voltini, il Trento pareggia 0-0 contro la Pergolettese. Molte le occasioni costruite nei novanta minuti di partita dagli aquilotti che nel primo tempo colpiscono anche una traversa. Per i trentini si tratta dell’ottavo risultato utile consecutivo. Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco, al posto dell’infortunato Tommasi, a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Kassama, Cappelletti e Bernardi. In mezzo al campo agiscono Giannotti, Aucelli e Di Cosmo mentre in attacco Anastasia, Di Carmine e Disanto. Il primo squillo della gara, dopo appena tre minuti, è di marca ospite con la deviazione aerea di Di Cosmo che trova però la sicura respinta di Cordaro.

La pressione degli uomini di Tabbiani è però costante e così al 9’ Frosinini colpisce la traversa. Si gioca ad una porta sola e così, poco dopo la mezz’ora, sono ancora i gialloblù a rendersi pericolosi, questa volta con la conclusione di Di Carmine che esce di poco alla destra dell’estremo difensore di casa. Nel secondo tempo le squadre partono vogliose di sbloccare il risultato. All’ora di gioco è il Trento a calciare verso lo specchio con Giannotti, trovando però la presa sicura di Cordaro che si ripete dieci minuti più tardi sulla conclusione di Anastasia. Dopo quattro minuti di recupero, la sfida termina sul punteggio di 0-0. I gialloblù ora in classifica sono settimi con quattordici punti, in coabitazione con l’Atalanta U23. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà domenica 20 ottobre alle ore 15 allo Stadio Briamasco contro la Pro Vercelli.

TABELLINO

U.S. PERGOLETTESE – A.C. TRENTO 1921 0-0 (0-0)

PERGOLETTESE (4-3-2-1): Cordaro; Tonoli, Stante, Lambrughi, Capoferri; Jaouhari, Arini, Careccia; Anelli (33’st Bouabre), Scarsella (1’st Albertini); Parker. A disposizione: Dordoni, Raimondi, Bignami, Mondele, Schiavini, Lecchi, Sartori, Olivieri, Abubakar. Allenatore: Giacomo Curioni

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Frosinini, Kassama, Cappelletti, Bernardi (35’st Fini); Di Cosmo (35’st Vallarelli), Aucelli, Giannotti (41’st Petrovic); Anastasia, Di Carmine, Disanto. A disposizione. Santer, Trainotti, Ruffato, Puzic, Uez. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Leonardo Di Mario di Ciampino

ASSISTENTI: Nidaa Harden di Ravenna e Ludovico Eposito di Pescara

QUARTO UFFICIALE: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo.

NOTE: pomeriggio nuvoloso. temperatura attorno ai 19°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 6’pt Giannotti, 21’pt Aucelli, 31’pt Capoferri. 7’st Frosinini, 25’st Stante. Recupero: 1’+4’. Totale spettatori: 700 circa.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Oggi vorrei partire dal ricordo di una persona. È la prima volta che torno a Crema da quando non c’è più Cesare Fogliazza. Per questa ragione, ci tengo particolarmente a ricordarlo perché qui ha fatto la storia. Ancora oggi tutti mi parlano di lui ed è come se fosse ancora con noi. Parlando della gara, invece, nel primo tempo la squadra ha avuto molte occasioni per segnare. E, molto probabilmente, se ci fosse riuscita, parleremmo di un’altra partita. Per questo abbiamo un po’ di rammarico. Nel secondo tempo, invece, siamo stati più disordinati e abbiamo giocato più individualmente. Loro, poi, nella ripresa sono cresciuti. Va anche ricordato però che i ragazzi hanno provato a vincerla sino alla fine. E questo è un aspetto che mi piace molto di questo gruppo. Con quella odierna, sono otto le partite che non perdiamo e vuol dire che stiamo facendo un gran bel lavoro. Dare continuità in questa categoria non è mai semplice. Continuiamo a lavorare come stiamo facendo perché siamo sulla strada giusta».

DANIEL CAPPELLETTI

«Partiamo dagli aspetti positivi: per la seconda partita consecutiva non abbiamo subito gol e questo è un aspetto molto importante. Siamo dispiaciuti per non essere riusciti a portare a casa l’intera posta in palio, soprattutto alla luce del primo tempo offerto, che ci ha visti spingere con continuità. Nella ripresa poi siamo un po’ calati e abbiamo cambiato atteggiamento. Giocavano un po’ coperti per puntare sulle ripartenze. Ciononostante credo che, nel complesso, avremmo sicuramente meritato di vincere questa partita. C’è un po’ di rammarico perché abbiamo lasciato qui due punti preziosi. Da domani dovremo riprendere a lavorare in vista della sfida di domenica prossima contro la Pro Vercelli».

