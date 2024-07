A.C. TRENTO – CALCIO SERIE “C“ * 10MO ANNIVERSARIO: PRESIDENTE GIACCA A “FERRARI INCONTRI”, «I NOSTRI RISULTATI, FRUTTO DI UN IMPORTANTE LAVORO DI SQUADRA»

19.00 - venerdì 5 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Oltre 230 persone hanno preso parte alla serata, svoltasi ieri sera presso Ferrari Incontri, e volta a celebrare i primi dieci anni di Mauro Giacca alla guida del Club aquilotto. Il patron ha sottolineato come: «i nostri risultati sono il frutto di un importante lavoro di squadra”.

Grande successo per la serata “Ti ringrazio Sinergia, 10 anni in Amicizia”, l’evento svoltosi nella serata di giovedì 4 luglio e volto a celebrare i primi dieci anni della presidenza Giacca alla guida dell’A.C. Trento 1921. La serata, andata in scena nella splendida cornice di Ferrari Incontri, ha visto una grande partecipazione con oltre 230 persone tra istituzioni nazionali e territoriali, sponsor e dirigenti del Club aquilotto. È stata l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto la società in questo importante percorso decennale. Tra gli ospiti d’onore, il presidente di Serie C, Matteo Marani che ha portato il suo saluto e la sua vicinanza alla squadra e alla dirigenza dell’A.C. Trento 1921: «Mauro Giacca è un presidente eccezionale: una persona piena di passione e di entusiasmo. Ha costruito una realtà solida e ambiziosa. Se la Serie C continua a crescere, è anche merito di presidenti come Giacca».

All’evento erano poi presenti anche la Vicepresidente della provincia di Trento e Assessora allo sport, Francesca Gerosa, il Sindaco di Trento Franco Ianeselli, l’Assessore allo sport di Trento Salvatore Panetta, il Segretario Generale di Serie C Emanuele Paolucci, il Vicepresidente di Ferrari Trento, Alessandro Lunelli, il Presidente del comitato provinciale della Fgci Stefano Grassi e la Presidente del Coni Trento Paola Mora, il Presidente della Banca per il Trentino-Alto Adige, Bank für Trentino-Südtirol, Giorgio Fracalossi, il Presidente di Dao Cooperativa, Ezio Gobbi, il fondatore di Acerbis, Franco Acerbis Italia e il Presidente di Lilt Trento, Mario Cristofolini.

Nel corso dell’evento condotto dallo speaker ufficiale della società, Enzo Passaro, si sono ripercorsi i dieci anni targati Mauro Giacca. Partendo dal lontano 26 giugno 2014, data nella quale il patron aquilotto rilevò la società nello studio del curatore fallimentare dottor Tiziano Romito. Qualche giorno più tardi venne poi costituita una nuova cooperativa che raggruppò 33 soci, provenienti dal mondo imprenditoriale e politico locale. Ripartì dunque da qui la storia del Club gialloblù che negli anni successivi scalò le classifiche. Vincendo prima la Promozione, poi l’Eccellenza, la Serie D e arrivando sino alla terza serie nazionale. Categoria conquistata sul campo dopo una stagione, quella 2020-2021, che vide il Trento ottenere 81 punti. Al termine della passata stagione è giunta poi anche una prima storica qualificazione ai playoff di Serie C, un’ulteriore dimostrazione delle forti ambizioni del Club gialloblù.

Nel corso della serata, il Presidente dell’A.C. Trento 1921 Mauro Giacca ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo del club, sottolineando l’importanza della sinergia e dell’amicizia: «sono profondamente grato a tutti coloro che in questi dieci anni ci sono stati vicini, condividendo con noi momenti più o meno felici. Questa celebrazione non è solo dei successi sportivi, ma anche dei valori di impegno, passione e comunità che ci uniscono. Guardiamo al futuro con ottimismo, pronti a nuove sfide e con la determinazione di continuare a crescere insieme».

Al termine della convention, gli ospiti si sono accomodati nello splendido foyer di Ferrari Incontri per la cena preparata con maestria dallo storico partner gialloblù Risto3 e durante la quale il presidente Giacca ha salutato uno ad uno ogni singolo ospite. Ringraziando poi la famiglia Lunelli per la sempre squisita ospitalità. A conclusione della serata, ogni presente è stato omaggiato di una cornice con dedica sul retro e con all’interno il gagliardetto rappresentante il nuovo logo del Club, di due bottiglie di Ferrari e una cioccolata Ciocomiti, simboli di eccellenza e legame con il territorio trentino.