A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: 1-0 DEGLI AQUILOTTI CONTRO LA PRO VERCELLI, PRIMA VITTORIA STAGIONALE AL BRIAMASCO E NOVE RISULTATI UTILI CONSECUTIVI”

Il Trento piega la Pro Vercelli 1-0 e centra la prima vittoria stagionale al Briamasco: ora sono nove i risultati utili consecutivi

Nella decima giornata di Serie C Now i Gialloblù vincono 1-0 contro la Pro Vercelli. Decide la rete di Samuel Di Carmine. Venerdì 25 ottobre alle ore 20.30 il Trento affronterà la Pro Patria nell’undicesimo turno di campionato di Serie C Now.

Nella decima giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Briamasco, il Trento gioca una buonissima gara e vince 1-0 contro la Pro Vercelli. Decide la rete realizzata da Di Carmine in chiusura di prima frazione. I gialloblù nel secondo tempo colpiscono anche un palo con Giannotti.

Cronaca

Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Trainotti, Cappelletti e Bernardi. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Aucelli e Giannotti mentre in attacco Anastasia, Di Carmine e Disanto. La prima conclusione della giornata è di marca ospite con il tiro al volo di Bunino che viene però bloccato senza problemi da Barlocco. Passano pochi istanti e la risposta del Trento si concretizza con il diagonale di Di Cosmo che si spegne sul fondo.

È la squadra di Tabbiani a fare la partita e a calciare alla mezz’ora dalla distanza con Giannotti con la sfera che termina di poco alta sopra la traversa. Il predominio di casa è certificato quando, in pieno recupero, Di Carmine sblocca il match con un’ottima deviazione di testa che mette in rete il preciso cross di Disanto.

Nel secondo tempo sono ancora i gialloblù ad attaccare con costanza: al 56’ ci prova Anastasia ma la sfera termina di poco a lato. Tre minuti più tardi è invece Aucelli a rendersi pericoloso ma la sfera esce di pochissimo. La Pro Vercelli si torna a far notare in attacco al 65’ con il tiro di Rutigliano che non trova la porta per poco.

Nel finale di partita è ancora la squadra di Tabbiani a rendersi pericolosa: a dieci minuti dal termine con Petrovic che ci riprova anche in pieno recupero. Non trovando però la gioia della rete. E, tra le due occasioni del croato, con Giannotti che viene però fermato dal palo. Dopo cinque minuti di recupero, la sfida termina sul punteggio di 1-0.

Gli aquilotti salgono così a quota diciassette punti, al sesto posto in graduatoria in coabitazione con l’Atalanta U23. Il prossimo appuntamento per il Trento sarà venerdì 25 ottobre alle ore 20.30 allo Stadio Carlo Speroni contro la Pro Patria, sfida valida per l’undicesimo turno di campionato di Serie C Now.

TABELLINO

A.C. TRENTO 1921 – F.C. PRO VERCELLI 1892 1-0 (1-0)

RETI: 46’pt Di Carmine

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Frosinini, Trainotti, Cappelletti, Bernardi (22’st Vitturini); Di Cosmo (28’st Vallarelli), Aucelli, Giannotti; Anastasia (38’st Ghillani), Di Carmine (28’st Petrovic), Disanto (38’st Fini). A disposizione: Santer, Tommasi, Kassama, Ruffato, Puzic, Sangalli, Uez. Allenatore: Luca Tabbiani

PRO VERCELLI (3-4-2-1): Rizzo; Clemente, Sbraga, Demarino; Vigiani (22’st Pino), Iotti, Louati (22’st Emmanuello), Carosso (38’pt Iezzi); Rutigliano (22’st Schenetti), Bunino (38’st Coppola); Comi. A disposizione: Passador, Lancellotti, Biagetti, Marchetti, Ghezza, Cugnata, Cantaldo, Casazza, Serpe. Allenatore: Paolo Cannavaro.

ARBITRO: Alessandro Silvestri di Roma1

ASSISTENTI: Roberto Meraviglia di Pistoia e Giuseppe Fanara di Cosenza

QUARTO UFFICIALE: Marco Costa di Busto Arsizio

NOTE: pomeriggio sereno, temperatura attorno ai 19°. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 27’pt Carosso, 35’pt Anastasia, 33’st Clemente, 43’st Frosinini, 43’st Iezzi. Recupero: 1’+5’. Totale spettatori: 2000 circa.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Oggi dobbiamo essere davvero contenti. Abbiamo trovato la prima vittoria al Briamasco e questo ci ha permesso di allungare a nove i risultati utili consecutivi. Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ meno bene perché gli avversari erano molto aggressivi, mentre, nella ripresa, i ragazzi hanno fatto una grande gara. Siamo riusciti a recuperare diverse palle e a creare molte occasioni da rete. Abbiamo concesso poco a degli avversari forti. Dobbiamo inoltre sottolineare il fatto che sono tre partite che non subiamo gol e questo è un aspetto determinante.

Oggi è stata una bellissima partita perché, oltre alla vittoria, abbiamo visto tanti sorrisi di bambini giunti al Briamasco. Dagli spalti poi, i nostri tifosi, ci hanno sostenuto dal primo all’ultimo minuto. È stato fantastico. Stiamo creando un bellissimo ambiente e dobbiamo continuare a far crescere quest’entusiasmo».



CHRISTIAN AUCELLI

«Sono molto contento della partita odierna e della mia personale prestazione. Vuol dire che il lavoro sta ripagando e questo non può che restituire soddisfazione. In queste settimane sto andando forte. Oggi la squadra è partita molto bene e poi nel secondo si è un po’ abbassata. Siamo felici di aver centrato altri tre punti preziosi. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo per proseguire su questa strada. Già venerdì avremo una partita delicata. Dovremo farci trovare pronti».



