A.C. TRENTO * CALCIO SERIE B: «I GIALLOBLÙ CHIUDONO IL PRECAMPIONATO CON UN 2-1 SUL SÜDTIROL, DALMONTE E CAPONE FIRMANO LA VITTORIA»

20.53 - sabato 9 agosto 2025

Il Trento chiude il precampionato con una vittoria: 2-1 al Südtirol con le firme di Dalmonte e Capone.

Nell’ultimo test prima dell’inizio ufficiale della stagione il Trento batte il Südtirol, formazione che prenderà parte al campionato di Serie B. Dalmonte firma il vantaggio, poi Pecorino la pareggia e Capone sigla il definitivo 2-1. Domenica 17 agosto ore 21 debutto in Coppa Italia Serie C contro il Carpi.

Nella quinta e ultima amichevole precampionato, disputata nel pomeriggio allo Stadio Briamasco, il Trento supera 2-1 il Südtirol, formazione di Serie B, al termine di un test intenso e ricco di spunti positivi in vista dell’avvio ufficiale della stagione aquilotta. A segno per i gialloblù Dalmonte e Capone, mentre è Pecorino l’autore del momentaneo pareggio biancorosso. Il tecnico Tabbiani conferma il 4-3-3: Barlocco in porta; in difesa Triacca, Cappelletti, Corradi e Maffei; a centrocampo Benedetti, Fossati e Aucelli; in attacco Dalmonte e Chinetti ai lati con Pellegrini al centro. Il Trento parte bene e al 10’ si rende pericoloso con Pellegrini, il cui tiro termina alto sopra la traversa.

Sei minuti più tardi, Dalmonte decide di mettersi in proprio: supera alcuni avversari e, dal limite dell’area, trova una conclusione precisa che batte Adamonis per l’1-0 gialloblù. Alla mezz’ora arriva la risposta del Südtirol con una conclusione di Odogwu, ben controllata da Barlocco. Dieci minuti più tardi i padroni di casa sfiorano il raddoppio con un colpo di testa di Maffei, respinto dall’estremo difensore ospite. In avvio di ripresa, gli ospiti trovano il pareggio: Pecorino riceve palla e, con un tiro preciso, supera Barlocco per l’1-1.

Il Trento reagisce e, dopo un’occasione di Maffei terminata sull’esterno della rete, torna in vantaggio con Capone che, dal centro dell’area di rigore, conclude con freddezza e batte il portiere altoatesino per il definitivo 2-1. Ottime sensazioni per il gruppo gialloblù, capace di imporsi contro un avversario di categoria superiore e di confermare i progressi visti durante la preparazione. Quella contro il Südtirol è stata l’ultima amichevole del precampionato per il Trento, che ora si prepara all’esordio ufficiale della nuova stagione, in programma domenica 17 agosto alle ore 21 contro il Carpi per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C.

TABELLINO.

A.C. TRENTO 1921 – FC SÜDTIROL 2-1 (1-0)

Reti: 16’pt Dalmonte, 3’st Pecorino, 37’st Capone

TRENTO (4-3-3) Barlocco; Triacca (22’ st Meconi, 40’st Fontana), Corradi (22’st Trainotti), Cappelletti (37’st Calzà), Maffei; Benedetti (1’st Mehic), Fossati (37’st Genco), Aucelli (43’st Tezzele); Dalmonte (15’st Capone), Pellegrini (22’st Ebone), Chinetti (15’st Cruz). A disposizione: Tommasi. Allenatore: Luca Tabbiani.

FC SÜDTIROL (3-5-2) primo tempo: Adamonis; Masiello, Pietrangeli, Kofler; S. Davi, Coulibaly, Tronchin, Casiraghi, Molina; Odogwu, Merkaj. A disposizione: Poluzzi, Theiner, Mallamo, Italeng, Bordon, Tait, Davi, Brik, Martini, Pecorino, Giorgini. Allenatore: Fabrizio Castori

FC SÜDTIROL (3-5-2) secondo tempo: Adamonis (20’st Poluzzi); Bordon, Pietrangeli, Giorgini; S. Davi (Brik), Mallamo, Tait, Martini, Molina (20’st Davi); Italeng, Pecorino. A disposizione: Theiner. Allenatore: Fabrizio Castori

ARBITRO: Roberto Lovison di Padova

ASSISTENTI: Paolo Tomasi di Schio e Davide Fenzi di Treviso

NOTE: pomeriggio sereno. Campo in ottime condizioni. Recupero: 0’+0’. Totale spettatori: 720 circa.

INTERVISTE.

LUCA TABBIANI

«Sono contento per la partita di oggi. Al di là del risultato, che ovviamente fa piacere, è stato bello vedere i frutti del lavoro svolto in queste settimane. La squadra è andata forte e ha saputo correggere gli errori commessi nell’amichevole precedente: è questo il percorso che dobbiamo seguire, migliorare partita dopo partita. Era un test, ma tra poco inizierà ufficialmente anche la stagione.

Come ho detto anche durante la festa di giovedì sera, abbiamo una bella squadra: adesso sta a noi costruire un gruppo solido, capace di superare insieme i momenti difficili della stagione. Fin dall’inizio i ragazzi si stanno impegnando, stiamo mettendo in atto i concetti giusti e oggi si è visto, anche nelle situazioni di aggressione dove in passato avevamo fatto meno bene. Abbiamo compiuto passi avanti, chiudendo nel modo migliore un percorso iniziato bene. Ora due giorni di riposo, poi si riparte. Alle porte c’è il primo impegno di Coppa Italia contro il Carpi, partita alla quale teniamo molto».