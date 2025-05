A.C. TRENTO * CALCIO: «L’AZZURRA ALZA AL CIELO LA PRIMA “GOLDEN EAGLE CUP”, TIFO EMOZIONI E TANTO ENTUSIASMO AL “BRIAMASCO”»

19.21 - domenica 4 maggio 2025

Tifo, emozioni e tanto entusiasmo al Briamasco: l’Azzurra alza al cielo la prima Golden Eagle Cup. Oltre 300 ragazzi, appartenenti alla categoria Esordienti di 18 squadre del territorio, hanno trasformato lo Stadio Briamasco in un palcoscenico di emozioni e passione. A trionfare è stata l’Azzurra, davanti al Riva del Garda e al val di Fiemme. Questa sera spazio a Trento-AtalantaU23 valevole per i playoff di Serie C.

L’Azzurra alza al cielo la prima edizione della Golden Eagle Cup, il torneo organizzato dall’A.C. Trento 1921 e riservato alla categoria Esordienti. La formazione cittadina ha trionfato nella finalissima con un convincente 2-0 sul Riva del Garda, conquistando così il gradino più alto del podio. A giocare un ruolo determinante per il successo, anche il portiere dell’Azzurra, autore di una parata decisiva su calcio di rigore, che ha mantenuto il vantaggio al termine del primo tempo. Sul terzo gradino del podio è salito invece il Val di Fiemme, capace di superare con un netto 4-1 il Tnt Monte Peller nella finale per il terzo e quarto posto.

Questi gli ultimi risultati di una giornata ricca di emozioni andata in scena allo Stadio Briamasco dove oltre 300 ragazzi, divisi in diciotto squadre, si sono sfidati in partite da 20 minuti suddivise in due tempi, con la formula 9 contro 9. La Golden Eagle Cup ha chiuso idealmente la settimana dedicata al calcio giovanile organizzata dall’A.C. Trento 1921, che ha trasformato l’impianto cittadino in un palcoscenico d’eccezione per i futuri protagonisti del calcio del territorio.

Questo torneo ha infatti rappresentato l’ultimo appuntamento di una kermesse che ha preso il via mercoledì 30 aprile, proprio con la prima fase della Golden Eagle Cup, proseguendo poi giovedì 1° maggio con la Trentino Cup per la categoria Pulcini (7 contro 7), vinta dal Feyenoord Rotterdam. Venerdì 2 maggio è stato il turno dei più piccoli con la Patto Trentino Cup, competizione dedicata alla categoria Primi Calci (5 contro 5), che ha coinvolto ventiquattro squadre provenienti da tutta la provincia.

A fare da cornice al torneo, il Village allestito a bordocampo ha offerto attività ludiche, stand, area ristoro e spazi d’incontro, creando un ambiente ideale per le tantissime famiglie che hanno preso parte alle giornate all’insegna dello sport e del divertimento.

La manifestazione si conclude così con un grande successo, lasciando il testimone alla prima squadra dell’A.C. Trento 1921, che è attesa questa sera, alle ore 20, sul manto erboso del Briamasco per l’importante sfida contro l’Atalanta U23, valida per il primo turno dei playoff Girone A di Serie C Now.

