A.C. TRENTO * CALCIO: «AL VIA LA NUOVA STAGIONE, DOMANI POMERIGGIO AMICHEVOLE CONTRO IL SASSUOLO»

17.58 - martedì 22 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Prende il via la nuova stagione del Trento: domani pomeriggio amichevole contro il Sassuolo. I Gialloblù sono pronti per disputare la prima amichevole stagionale. Domani alle ore 18 appuntamento a Ronzone per il test-match contro il Sassuolo. La sfida sarà ad entrata libera. Dopo dieci giorni di intenso lavoro a Masen di Giovo, domani pomeriggio il Trento disputerà la prima amichevole estiva della stagione 2025/2026. L’avversario sarà il Sassuolo allenato da Fabio Grosso e l’incontro si svolgerà sul campo sportivo di Ronzone con calcio d’inizio alle ore 18.

La formazione neroverde, tra qualche settimana, prenderà parte al Campionato di Serie A, dopo aver vinto nelle scorse settimane il torneo cadetto. L’ingresso sarà gratuito. Alla vigilia della sfida amichevole, Luca Tabbiani ha dichiarato: «In questi giorni abbiamo lavorato tanto e con grande intensità. Dall’amichevole di domani mi aspetto di iniziare a vedere in campo alcuni dei concetti su cui ci siamo già concentrati durante il ritiro. Sarà importante anche mettere minuti nelle gambe e cominciare ad acquisire ritmo partita. Dobbiamo farci trovare pronti per l’inizio della stagione, soprattutto perché si tratta di un gruppo in larga parte nuovo. Affrontare una squadra di livello come il Sassuolo sarà un test interessante per valutare a che punto siamo».