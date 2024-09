A.C. TRENTO 1921 * PARTNERSHIP: «SIGLATO ACCORDO CON “TRENTO CALCIO FEMMINILE” PER, COMUNICAZIONE – AREA MEDICA – TECNICA»

13.13 - mercoledì 4 settembre 2024

A.C. Trento 1921 e Trento Calcio Femminile rendono noto di aver avviato una nuova collaborazione che porterà la seconda ad unirsi alla prima. Già da quest’anno il femminile utilizzerà il logo del maschile per la Prima Squadra e il Settore Giovanile.

A.C. Trento 1921 e Trento Calcio Femminile sono liete di annunciare che è stato raggiunto un accordo di collaborazione tra le due società. Consapevoli del fatto che l’unirsi può essere una strategia vincente per entrambi i Club e per un’eventuale crescita del calcio trentino, le due realtà hanno convenuto un percorso durante il quale il Trento Calcio Femminile si unirà all’A.C. Trento 1921.

Tra i principali punti, già esecutivi sin da questa stagione, si prevede che il Trento Calcio Femminile utilizzi il logo dell’A.C. Trento 1921, sia sulla maglia della Prima Squadra sia su quella dell’intero Settore Giovanile. Oltre a quest’aspetto, l’accordo prevede una collaborazione in ambito di comunicazione, area medica, tecnica e performance.

Ci sarà poi una stretta intesa anche a livello organizzativo, con particolare riguardo alle attività che si svilupperanno nel corso della stagione. Specifica attenzione verrà dedicata alle nuove generazioni, visto che le due società sono impegnate a creare progetti che possano coinvolgere i giovani, promuovendo i valori dello sport e offrendo loro opportunità concrete per il futuro nel calcio.

Il Presidente dell’A.C. Trento 1921, Mauro Giacca ha sottolineato: «Come società siamo felici di annunciare questa nuova collaborazione. L’accordo che abbiamo stipulato con il Trento Calcio Femminile rappresenta un passo significativo verso un futuro ancora più inclusivo e forte per il calcio della nostra città e provincia. Crediamo fortemente che la sinergia tra calcio maschile e femminile non solo possa, ma debba essere un esempio di coesione e sviluppo reciproco».

Anche il Presidente del Trento Calcio Femminile Luca Maurina ha evidenziato: «Fondamentale per la crescita ed il consolidamento dello sport femminile è l’accordo di collaborazione con l’A.C. Trento 1921 che consente maggiori risorse e competenze vista la possibilità di confrontarsi quotidianamente con una organizzazione professionistica. Ci sono importanti risultati sportivi da raggiungere e sarà bello farlo assieme, con un’unica maglia. Ringraziamo la Dirigenza dell’A.C. Trento 1921, ed in primis il suo Presidente Mauro Giacca, per la lungimiranza del progetto che permette di integrare al meglio tutta l’espressione calcistica del Trentino».

Da sinistra Andrea Trainotti e Linda Tonelli.jpgDa sinistra i Capitani Andrea Trainotti e Linda Tonelli.jpg