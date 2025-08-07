A.C. TRENTO 1921 * “NOTTE GIALLOBLÙ”: PRESIDENTE GIACCA, «IN PIAZZA S. MARIA MAGGIORE AL VIA LA NUOVA STAGIONE, PRESENTATE SQUADRE E MAGLIE» (PHOTOGALLERY)

22.40 - giovedì 7 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Squadre, maglie e tifosi: la nuova stagione parte dalla Notte Gialloblù. Tanta partecipazione ed entusiasmo in piazza Santa Maria Maggiore per l’evento che ha dato il via alla nuova stagione gialloblù. Presentate la prima squadra maschile, femminile e del calcio a 5 oltre alle nuove maglie ufficiali firmate Acerbis. Una serata di emozioni, musica e passione nel cuore della città.

Una piazza Santa Maria Maggiore gremita di bambini, famiglie e tifosi ha fatto da splendida cornice alla Notte Gialloblù, l’evento organizzato da A.C. Trento 1921 per inaugurare ufficialmente la stagione sportiva 2025/2026. Sul palco, allestito davanti alla basilica, sono salite le prime squadre dell’A.C. Trento 1921: la formazione maschile, attesa al via del campionato di Serie C Sky Wifi, la prima squadra femminile, pronta a disputare la Serie C, e la squadra di calcio a 5, che dopo nove anni farà ritorno in Serie B, grazie alla promozione conquistata nella passata stagione in C1. Tutte e tre le formazioni sono state calorosamente accolte e acclamate dal pubblico, ricevendo grande affetto e applausi al momento della loro presentazione.

A portare il proprio saluto sono stati l’assessore provinciale allo sport, Mattia Gottardi, l’assessora comunale allo sport Elisabetta Bozzarelli, la presidente del Coni Trento Paola Mora e il vicepresidente vicario del Comitato Provinciale Figc, Lorenzo Rizzardi, che hanno sottolineato il valore sportivo e sociale del Club nel panorama cittadino e regionale.

Nel corso dell’evento, poco dopo il coinvolgente intervento del Presidente dell’A.C. Trento 1921, Mauro Giacca, si è svolta anche la presentazione ufficiale delle nuove maglie da gara Home e Away, realizzate da Acerbis, partner tecnico degli aquilotti per il secondo anno consecutivo. Le divise accompagneranno la prima squadra maschile e femminile nel percorso della stagione 2025/2026. La nuova maglia Home rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione, modernità e sostenibilità. Realizzata in tessuto riciclato con tecnologia sublimatica, garantisce leggerezza e traspirabilità, mantenendo al centro l’attenzione per l’ambiente.

La base blu è arricchita da sottili righe verticali gialle, con dettagli, sempre in giallo, su colletto e maniche. Sul petto spiccano la patch in silicone con il logo dell’A.C. Trento 1921, elemento distintivo che dona modernità e carattere, il marchio Dao Conad (Main Sponsor per il quinto anno consecutivo) e il logo di Trentino, marchio rappresentativo del marketing turistico della Provincia Autonoma perfettamente in armonia cromatica con la divisa. Il retro, in tinta unita blu, ospita nuovamente il logo Trentino, Itas Mutua (Top Sponsor), e nella parte alta della schiena spazio a nome e numero del calciatore. Sempre dietro, oltre al motto del Club, #DASEMPREPERSEMPRE, trova spazio anche il logo della Lilt – Associazione Provinciale di Trento.

Sulla manica sinistra è presente invece Sparkasse, tra le principali casse di risparmio indipendenti in Italia. Il pantaloncino, personalizzato con il logo di Dolomiti Energia, Top Partner trentino attivo nei settori dell’energia, servizio idrico, ambiente, mobilità elettrica e illuminazione pubblica, mantiene continuità stilistica e ambientale. Accanto alla maglia Home, è stata presentata anche la nuova maglia Away, in tessuto tecnico traspirante ed elastico, con base gialla e striature decorative. Completano il kit pantaloncini e calzettoni gialli. Presenti, anche in questa versione, i loghi dei Main e Top Partner della divisa home.

La Notte Gialloblù si è conclusa con musica, intrattenimento e momenti di aggregazione: il DJ set ha accompagnato la piazza fino a fine serata, mentre i numerosi presenti hanno potuto visitare gli stand food & drink, il corner merchandising e sottoscrivere gli abbonamenti per la nuova stagione direttamente al Trento Store. Una serata di festa e condivisione che ha confermato, ancora una volta, l’entusiasmo e il calore del popolo gialloblù.

FOTO E VIDEO (Credits Michael Giacca e Daniele Panato)

https://drive.google.com/drive/folders/1gPFLR6GR6wKYPrAIKeIJ7JwSXoASe8Nx?usp=sharing