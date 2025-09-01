Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

A.C. TRENTO 1921 * NAZIONALI CALCIO – I DIFENSORI GIALLOBLÙ: «CHRISTIAN CORRADI È STATO CONVOCATO DALL’ITALIA U20, MENTRE ILZYLYF MUÇA DALL’ALBANIA U21»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
13.57 - lunedì 1 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Doppia soddisfazione in casa gialloblù: il difensore Christian Corradi è stato convocato dall’Italia U20 mentre il difensore Zylyf Muça dall’Albania U21.

A.C. Trento 1921 comunica che il difensore Christian Corradi è stato convocato dal commissario tecnico azzurro Carmine Nunziata, per le prossime partite amichevoli della Nazionale italiana Under 20. Gli azzurrini sfideranno l’Inghilterra venerdì 5 settembre e la Germania martedì 9 settembre.

A.C. Trento 1921 comunica inoltre che il difensore Zylyf Muça è stato convocato dal commissario tecnico Alban Bushi, per le prossime partite amichevoli della Nazionale albanese Under 21. Muca, venerdì 5 settembre, prenderà parte alla sfida contro la Germania mentre lunedì 8 settembre a quella contro la Svizzera.

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.