A.C. TRENTO 1921 * CONFERENZA STAMPA: « LUCA TABBIANI È IL NUOVO ALLENATORE, CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO 2025 CON OPZIONE DI RINNOVO (VIDEO)»

15.20 - venerdì 21 giugno 2024

Luca Tabbiani è il nuovo Allenatore dell’A.C. Trento 1921: la conferenza stampa di presentazione. Luca Tabbiani: “Dopo l’esperienza vissuta da calciatore, torno in una piazza che mi è sempre rimasta nel cuore in viste di allenatore. Sono pronto e carico per affrontare questa nuova sfida. Voglio imprimere il mio gioco e portare sempre più persone allo stadio”

Questa mattina, presso la Sala Stampa dello Stadio Briamasco, alla presenza del Presidente dell’A.C. Trento 1921, Mauro Giacca e del Direttore Sportivo, Giorgio Zamuner, è stato presentato il nuovo Allenatore Gialloblù, Luca Tabbiani.

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver affidato a Luca Tabbiani l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. Il nuovo Allenatore gialloblù ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo per la stagione 2025/2026. L’Allenatore sarà supportato dall’Allenatore in seconda Michele Coppola.

LUCA TABBIANI (Nuovo Allenatore A.C. Trento 1921)

“Ringrazio il Presidente Mauro Giacca e il Direttore Sportivo Giorgio Zamuner per avermi affidato quest’importante incarico. Torno in una piazza che mi è sempre rimasta nel cuore. Sono stato a Trento nella stagione 2001-2002 e si può dire che da qui sia partita la mia carriera da calciatore. Poterci tornare da allenatore mi emoziona e mi carica doppiamente: ho sempre sognato di legarmi ad un Club nel ruolo sia di calciatore sia di allenatore. Una volta ricevuta la proposta del Trento, dunque, non ho esitato ad accettarla. Sono, infatti, convinto che questa sia una società solida e ambiziosa. Ho guardato le ultime partite disputate dal Trento e credo che sia stato fatto un buon lavoro. Il mio obiettivo sarà quello di riuscire ad imprimere al gruppo uno stile di gioco riconoscibile. Personalmente mi piacciono molto le squadre che riescono a mantenere il controllo della palla. Riuscendo, in fase di non possesso, a tenere il baricentro alto ed essere anche molto aggressivi. Con il possesso, invece, credo sia importante riuscire ad essere propositivi così da riuscire a creare diverse occasioni ogni gara e aumentare la pericolosità.

Nella squadra c’è un buon mix tra giocatori giovani ed esperti, la base è molto positiva ma oggi è il primo giorno e partiremo come fossimo un foglio bianco. Sul tema del mercato c’è già stato un confronto con il Direttore Sportivo Giorgio Zamuner. Credo, però, che ognuno di noi abbia il proprio ruolo e quindi sia lui ad essere incaricato delle decisioni sul tema. Sono pronto e carico per questa nuova esperienza. Ho molta voglia di ripartire dopo due esperienze particolari: Catania è una piazza importante per la serie C. Purtroppo, però, ho commesso degli errori che mi hanno comunque aiutato a crescere. Ciò che mi è dispiaciuto maggiormente, è il fatto di non essere riuscito a portare la mia idea di calcio. Lo scorso gennaio sono tornato, invece, a Fiorenzuola. E l’ho fatto perché sono molto legato a quella piazza. Abbiamo provato a fare un’impresa e per poco non ci siamo riusciti. Nel girone di ritorno abbiamo fatto bene ma, purtroppo, non siamo riusciti a fare altrettanto anche nei playout. Sono qui per aiutare il Trento nel proprio percorso di crescita e di miglioramento. L’obiettivo per la prossima stagione sarà quello di riuscire a confermare quanto fatto quest’anno e di portare sempre più tifosi allo stadio Briamasco. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura”.

MAURO GIACCA (Presidente A.C. Trento 1921)

“Oggi diamo il via ad un nuovo capitolo della storia del nostro Club: siamo infatti felici di poter presentare a tutti, quale nuovo Allenatore dell’A.C. Trento 1921, Luca Tabbiani. La scelta di effettuare questo cambio di guida tecnica, condivisa con il Vicepresidente Enrico Zobele, il consigliere del CdA Alessandro Penasa, il Direttore Operativo Luca Piazzi e il Direttore Sportivo Giorgio Zamuner, sta a simboleggiare un nuovo e ulteriore step volto a proseguire la crescita del nostro Club che, in questi anni, passo dopo passo, ha sempre cercato di migliorarsi. Siamo sicuri che il nuovo tecnico abbia le qualità e la motivazione per riuscirci. Tabbiani, dopo la sua prima esperienza in gialloblù da calciatore, torna qui da allenatore. E questo, per noi, è un valore aggiunto perché ci permette di tracciare un collegamento diretto con la storia passata della nostra società. Sono sicuro che anche per lui valga lo stesso perché, sin dal primo nostro incontro, ci ha sempre manifestato la sua grande voglia di legarsi al Trento, per tornare dove ha iniziato la carriera calcistica. È un tecnico preparato e determinato: sono sicuro che, assieme a lui, raggiungeremo gli obiettivi prefissati”.

GIORGIO ZAMUNER (Direttore Sportivo A.C. Trento 1921)

“Abbiamo scelto di affidare la panchina del Trento a Luca Tabbiani, un professionista giovane ma allo stesso tempo molto preparato. Sono convinto abbia tutte le qualità necessarie per far esprimere al meglio la squadra che costruiremo nelle prossime settimane e per portare avanti il nostro progetto tecnico. La scorsa stagione abbiamo raggiunto i playoff, un traguardo storico per questo Club, per il prossimo anno vogliamo confermarci e continuare a migliorarci. Tabbiani, in questi anni, ci ha abituato ad un calcio aggressivo e propositivo, fatto di un gran possesso palla. Il nostro nuovo tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Siamo molto felici di averlo qui: gli faccio un grandissimo in bocca al lupo”.

