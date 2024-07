A.C. TRENTO 1921 * CALCIO “SERIE C”: «EDOARDO BERNARDI È UN NOSTRO NUOVO, FINO AL 30 GIUGNO 2025»

11.27 - mercoledì 10 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Edoardo Bernardi è un nuovo giocatore dell’A.C. Trento 1921. Il difensore classe 2003 si lega al club di via Sanseverino sino al 30 giugno 2025. Bernardi, cresciuto nelle giovanili dell’Hellas Verona, lo scorso anno ha giocato nell’Arzignano Valchiampo, collezionando 35 presenze, 2 reti e 3 assist.

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2025) da Hellas Verona i diritti alle prestazioni sportive del difensore Edoardo Bernardi che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2025.

Nato a Verona il 12 dicembre 2003, Bernardi cresce nelle giovanili dell’Hellas Verona, arrivando ad esordire nella formazione Primavera del club scaligero nella stagione 2020-2021, dove colleziona 17 presenze, 2 gol e 5 assist. Nel biennio successivo, sempre nel club gialloblù, scende in campo in 41 occasioni, mettendo a segno 2 gol e 1 assist tra campionato e coppa Primavera. Nella passata stagione si trasferisce in prestito all’Arzignano Valchiampo dove colleziona 35 presenze, 2 reti e 3 assist.

Edoardo Bernardi è pronto per indossare la maglia aquilotta: «Ho accettato subito la proposta del Trento. Sono convinto che questo sia un passo in avanti per la mia crescita personale. La scorsa stagione, dopo tredici anni nel settore giovanile dell’Hellas Verona, ho avuto la prima esperienza tra i grandi con la maglia dell’Arzignano Valchiampo. Mi è servita molto per maturare e conoscere un nuovo campionato. Sono qui per cercare di aiutare la squadra a raggiungere il proprio obiettivo. Non vedo l’ora di scendere in campo al Briamasco!».

A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Edoardo Bernardi e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù.