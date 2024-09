A.C. TRENTO 1921 * “CALCIO SERIE C”: «CON L’UNION CLODIENSE TERMINA 2-2, PER I GIALLOBLÙ È IL QUINTO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO»

21.55 - giovedì 26 settembre 2024

Nella sesta giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Sandrini di Legnago, il Trento pareggia per 2-2 contro l’Union Clodiense. Avvio shock per i gialloblù che dopo appena quattro minuti si trovano sul doppio svantaggio per effetto delle marcature di Manfredonia e Salvi. Ottima, però, la reazione che porta al definitivo pareggio grazie al gol di Rada in chiusura di prima frazione e all’autorete nella ripresa di Sinn, propiziata da Bernardi.

Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Tommasi a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Kassama, Cappelletti e Bernardi. In mezzo al campo agiscono Peralta, Rada e Aucelli mentre in attacco Ghillani, Petrovic e Disanto. Inizia male la partita per il Trento che dopo appena 46 secondi si trova in svantaggio per effetto della rete realizzata da Manfredonia, bravo a battere Tommasi con una conclusione dal limite dell’area. Trascorrono appena due minuti e l’Union Clodiense trova anche il raddoppio grazie alla deviazione di testa di Salvi che devia in rete il corner calciato precisamente da Nelli.

La risposta dei gialloblù si concretizza al 10’ con la punizione di Disanto che termina però tra le mani di Gasparini. Alla mezz’ora è invece Aucelli a colpire di testa con la sfera che finisce alla destra dell’estremo difensore di casa. Il Trento non ci sta e continua ad attaccare. E così, proprio in conclusione di prima frazione, i gialloblù trovano la meritata rete che riapre la partita. A realizzarla è Rada, raggiunto da Aucelli, che dal limite dell’area trova il giusto pertugio per battere Gasparini.

Sono ancora i trentini a crearsi la prima occasione della ripresa con la conclusione a giro di Disanto che esce di poco. Al 67’ l’episodio che porta nuovamente in equilibrio la sfida: Bernardi dalla linea di fondo mette in mezzo il pallone che viene dapprima deviato da un difensore andando così a sbattere sulla traversa e poi calciato in rete da Sinn nel disperato tentativo di rinviarla.

All’81 è invece Scapin a deviare di testa con la sfera che termina alta sopra la traversa. Union Clodiense-Trento, termina così sul punteggio di 2-2. I gialloblù salgono dunque a quota nove punti, al settimo posto in graduatoria in coabitazione con Caldiero Terme, FeralpiSalò e AlbinoLeffe. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà domenica 29 settembre alle ore 12.30 contro la Triestina allo Stadio Briamasco di Trento. Per la squadra di Tabbiani si tratta dell’esordio casalingo nell’impianto di via Sanseverino.

TABELLINO

UNION CLODIENSE CHIOGGIA – A.C. TRENTO 1921 2-2 (2-1)

RETI: 1’pt Manfredonia, 4’pt Salvi, 44’pt Rada, 22’st Sinn (aut)

UNION CLODIENSE (4-3-3): Gasparini; Barsi, Munaretto, Salvi, Sinn; Serena, Nelli (24’st Gasperi), Mandredonia (43’st Niang); Biondi, Sinani (24’st Scapin), Vitale (14’st Morello). A disposizione: Brzan, Verde, Nessi, Maniero, Lattanzio, Vukusic. Allenatore: Antonio Andreucci

TRENTO (4-3-3): Tommasi; Frosinini, Kassama (26’st Trainotti), Cappelletti, Bernardi; Peralta (41’st Di Cosmo), Rada, Aucelli (26’st Giannotti); Ghillani (1’st Anastasia), Petrovic (18’st Di Carmine), Disanto. A disposizione: Barlocco, Santer, Vallarelli, Ruffato, Puzic, Zanon, Uez, Fini. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Giovanni Castellano di Nichelino

ASSISTENTI: Matteo Nigri di Trieste e Giuseppe Minutoli di Messina

QUARTO UFFICIALE: Michele Maccorin di Pordenone

NOTE: pomeriggio sereno, temperatura attorno ai 20°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 42’pt Vitale, 24’st Kassama, Biondi. Recupero: 0’+5’. Totale spettatori: 200 circa.

Foto: Credits Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Se devo essere sincero, non mi era mai capitato un inizio simile. L’aver subito due reti in appena quattro minuti è sicuramente un aspetto sul quale dobbiamo riflettere. E che ci fa capire che ci sono ancora delle cose sulle quali dobbiamo lavorare. Dopo i primi 5-6 minuti di sofferenza, abbiamo invertito la rotta e siamo riusciti a fare molto meglio. Abbiamo dominato la partita e creato diverse occasioni. Anche grazie ad una buona intensità messa in campo dai ragazzi. La squadra ha chiuso attaccando ed è andata vicina alla rete del 2-3 prima con Anastasia in contropiede e poi con un corner nel finale. Della partita di oggi mi porto a casa la buona reazione dei ragazzi. Anche se rimane un po’ di rammarico per la fase iniziale di gara».

EDOARDO BERNARDI

«Oggi siamo partiti un po’ molli e abbiamo avuto un paio di disattenzioni che hanno condizionato il risultato finale. Dobbiamo stare più attenti. Sono contento di essere stato determinante nella rete del definitivo 2-2. Quando mi è arrivata la palla, ho guardato in mezzo e ho provato a crossarla. Per fortuna è andata bene e siamo riusciti a pareggiarla. Domenica torneremo a giocare allo Stadio Briamasco: siamo molto contenti. Scendere in campo davanti ai nostri tifosi è sempre bello».



LINK FOTO (Credits Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921)

https://drive.google.com/drive/folders/1FYpgQtFVlLEV0Jng3R3RrLD-8RSRuERP