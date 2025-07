A.C. TRENTO 1921 * CALCIO: «PRIMA AMICHEVOLE A RONZONE, I GIALLOBLÙ MOSTRANO BUONE TRAME, MA IL SASSUOLO VINCE 3-0»

21.05 - mercoledì 23 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella prima amichevole stagionale il Trento gioca una buona gara, ma esce sconfitto 3-0 contro il Sassuolo. Tante le occasioni create dai gialloblù nella prima frazione, con anche un palo colpito da Pellegrini. Il prossimo impegno del Trento sarà domenica 27 luglio allo Stadio Briamasco.

Nella prima amichevole stagionale, il Trento esce sconfitto 3-0 contro il Sassuolo. A decidere il test match sono le reti siglate nel primo tempo da Pinamonti e nella ripresa Muharemovic e Boloca. Sensazioni comunque positive per la compagine gialloblù, protagonista di un buonissimo primo tempo, giocato con personalità e intensità. Una gara utile per mettere minuti nelle gambe e iniziare a costruire la condizione, contro un avversario di altissimo livello che prenderà parte alla prossima Serie A. Il Trento si presenta con il consueto 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Triacca, Cappelletti, Corradi e Maffei, in mezzo al campo Mehic, Fossati e Aucelli, mentre il tridente offensivo è formato da Benedetti, Pellegrini e Chinetti. Il Sassuolo passa in vantaggio dopo sei minuti grazie a una spettacolare rovesciata di Pinamonti su assist di Berardi.

La risposta del Trento arriva immediata: tre minuti più tardi Triacca sfiora il pareggio con un colpo di testa su calcio d’angolo, ben respinto dal portiere. Al quarto d’ora è ancora il Trento a rendersi pericoloso, questa volta con Pellegrini, che prima si vede respingere la conclusione sulla linea da Doig e, sulla prosecuzione dell’azione, colpisce il palo. Nella ripresa Tabbiani opera tanti cambi e così dopo otto minuti il Sassuolo trova il raddoppio con Muharemovic, bravo a colpire di testa da posizione ravvicinata. All’ora di gioco i neroverdi calano anche il tris, questa volta con Boloca, su assist ancora di Berardi. I gialloblù si rivedono con un tiro di Mayr, di poco alla sinistra dell’estremo difensore di casa. Nel complesso si tratta di una buona prestazione degli aquilotti, soprattutto nella prima frazione, chiusa con diverse occasioni per trovare il gol del pareggio. Il Trento tornerà in campo domenica prossima per la seconda amichevole della stagione, in programma allo Stadio Briamasco. L’avversario sarà ufficializzato nelle prossime ore.

TABELLINO

U.S. SASSUOLO CALCIO – A.C. TRENTO 1921 3-0 (1-0)

Reti: 6’pt Pinamonti, 8’st Muharemovic, 14’st Boloca

SASSUOLO (4-3-3): Turati (15’st Satalino); Missori (33’pt Pierini 30’st Laurienté), Romagna (15’st Odenthal), Muharemovic (15’st Macchioni 40’st Tomsa), Doig (15’st Pieragnolo); Iannoni (29’st Frangella), Boloca (15’st Lipani), Ghion (15’st Alvarez); Berardi (15’st Paz), Pinamonti (15’st Moro), Volpato (15’st Mulattieri). In panchina: Russo, Zacchi. Allenatore: Fabio Grosso

TRENTO (4-3-3): Barlocco (1’st Tommasi); Triacca (1’st Muca), Cappelletti (1’st Trainotti), Corradi (1’st Calzà), Maffei (1’st Meconi); Aucelli (1’st Genco), Fossati (1’st Sangalli), Mehic (1’st Mayr); Benedetti (1’st Kouka), Pellegrini (1’st Prinoth), Chinetti (1’st Tarolli). A disposizione: Santer, Ebone. Allenatore: Luca Tabbiani.

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza

ASSISTENTI: Gamal Mokhtar di Lecco e Gilberto di Mestre

NOTE: pomeriggio sereno. Campo in buone condizioni. Recupero: 0’+0’. Totale spettatori: 500 circa.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Sono contento, anche se è chiaro che siamo solo all’inizio. Abbiamo una squadra giovane e siamo soddisfatti del lavoro che stanno facendo i ragazzi. Oggi, del gruppo, mi è piaciuto in particolare il coraggio dimostrato. Abbiamo cercato di fare il tipo di partita che vorremmo riproporre anche in campionato. Tutti sono stati molto attenti, e sono felice del percorso che stiamo costruendo. Il risultato, oggi, conta relativamente: ciò che importa è invece essere riusciti a mettere in pratica alcune delle situazioni provate in allenamento. Sono soddisfatto della prova complessiva della squadra».

LINK FOTO (Credits Michael Giacca)

https://drive.google.com/drive/folders/1A9Ob0PVVcYIerJ3cSoTz5oM805gaqDGz?usp=sharing