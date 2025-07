A.C. TRENTO 1921 * AMICHEVOLI ESTIVE: «PAREGGIO 2-2 CONTRO L’INTER U23, AL BRIAMASCO»

21.51 - domenica 27 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Buone indicazioni per il Trento nell’amichevole pareggiata 2-2 al Briamasco contro l’Inter U23.

Nella seconda amichevole precampionato il Trento pareggia 2-2 contro l’Inter U23 al termine di una sfida vivace e ben giocata. A segno per i gialloblù Benedetti e Mayr, con il pareggio ospite firmato da Topalović e Fontanarosa. Prossimo test sabato 2 agosto al Briamasco contro l’Hellas Verona U20 alle ore 20.30.

Trento, 27 luglio – Nella seconda amichevole precampionato, disputata nel pomeriggio allo Stadio Briamasco, il Trento pareggia 2-2 contro l’Inter U23 al termine di una sfida intensa e ben giocata, che ha permesso agli aquilotti di mettere minuti importanti nelle gambe. In rete per i gialloblù Benedetti e Mayr, mentre per gli ospiti Topalovic e Fontanarosa. Indicazioni positive per il gruppo gialloblù, autore di una prestazione convincente e ricca di personalità contro un avversario giovane e di qualità che prenderà parte allo stesso girone di Serie C Sky Wifi. Il Trento si è schierato con il consueto 4-3-3: Barlocco in porta, difesa composta da Muca, Cappelletti, Corradi e Maffei; in mezzo al campo Mehic, Fossati e Aucelli; in attacco Benedetti, Pellegrini e Chinetti. Dopo una fase iniziale di studio, la prima occasione è per l’Inter U23 al 7’ con Berenbruch, ma Tommasi è attento.

La risposta dei gialloblù arriva al 18’ con un tiro di Mehic, bloccato da Melgrati, e al 21’ con una bell’azione personale di Maffei neutralizzata dal portiere ospite. Alla mezz’ora ci prova anche Muca dalla distanza, prima del bellissimo gol di tacco realizzato da Benedetti che sblocca l’incontro. Nel finale di frazione, Topalovic trova però il pareggio con una conclusione potente che beffa Tommasi.

Nella ripresa, al 70’, l’altoatesino Mayr firma il nuovo vantaggio gialloblù ribadendo in rete una palla vagante. Nel finale Barlocco si oppone a Di Maggio, ma in pieno recupero Fontanarosa di testa sigla il definitivo 2-2. Il prossimo appuntamento per il Trento è fissato per sabato 2 agosto alle 20.30 allo Stadio Briamasco, quando i gialloblù affronteranno l’Hellas Verona U20 nella terza amichevole precampionato.

TABELLINO

A.C. TRENTO 1921 – INTER U23 2-2 (1-1)

Reti: 30’pt Benedetti, 45’pt Topalovic, 25’st Mayr, 48’st Fontanarosa

TRENTO (4-3-3): Tommasi (1’st Barlocco); Muca (1’st Triacca), Corradi (29’st Calzà), Cappelletti (1’st Trainotti), Maffei (1’st Meconi); Fossati (17’st Sangalli), Aucelli (23’st Mayr), Mehic (1’st Giannotti); Benedetti (29’st Kouka), Pellegrini (17’st Ebone), Chinetti (17’st Gebauer). A disposizione: Genco, Prinoth, Tarolli. Allenatore: Luca Tabbiani.

INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati (1’st Raimondi); Re Cecconi (1’st Garonetti, 23’st Motta), Prestia (1’st Stante), Alexiou (1’st Stabile); Avitabile (1’st Della Mora), Topalovic (1’st Venturini), Berenbruch (1’st Zarate), Cocchi (1’st Fontanarosa); Kamate (1’st Mosconi), Quieto (1’st Di Maggio); Spinaccè (15’st Zouin). A disposizione: Zamarian, Aidoo, Maye. Allenatore: Stefano Vecchi.

ARBITRO: Marco Schmid di Rovereto.

ASSISTENTI: Riccardo Bergamaschi di Bergamo e Andrea Caccia di Bergamo

NOTE: pomeriggio sereno. Campo in ottime condizioni. Recupero: 1’+4’. Totale spettatori: 650 circa.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Oggi eravamo un po’ meno brillanti fisicamente rispetto all’amichevole contro il Sassuolo. Ma queste sfide servono proprio per aggiungere ulteriori minuti nelle gambe. La squadra ha dimostrato grande spirito e determinazione, correndo in blocco e aiutandosi anche nei momenti di fatica. Abbiamo ancora tanto da migliorare, soprattutto nelle fasi di pressione e nella gestione dei calci piazzati, ma il gruppo sta crescendo insieme e sta acquisendo una buona personalità.

Stiamo lavorando, giorno dopo giorno, per continuare a migliorarci e arrivare pronti all’inizio della nuova stagione. Complessivamente sono soddisfatto di quanto visto in campo nell’amichevole odierna. È stato bello tornare a giocare al Briamasco, davanti ai nostri tifosi».

LINK FOTO (Credits Michael Giacca)

https://drive.google.com/drive/folders/1nACKIx2jrHFGyVH8PZI6q8i4Jehb7Y8c