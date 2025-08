A.C. TRENTO 1921 * AMICHEVOLI ESTIVE: «IL SÜDTIROL AL BRIAMASCO, SABATO 9 AGOSTO (ORE 17.30)»

17.51 - lunedì 4 agosto 2025

Ufficializzata un’altra amichevole: al Briamasco sabato 9 agosto si giocherà Trento-Südtirol. Il precampionato gialloblù si arricchisce di una nuova sfida amichevole. Dopo il test con la Roma U20, in programma mercoledì 6 agosto alle ore 18.30, il Trento tornerà a giocare allo Stadio Briamasco sabato 9 agosto con fischio d’inizio alle ore 17.30 per affrontare il Südtirol.

Trento, 4 agosto – Il precampionato gialloblù si arricchisce di un appuntamento di grande fascino: sabato 9 agosto alle ore 17.30 il Trento affronterà il Südtirol allo Stadio Briamasco, in un derby regionale che rappresenta un importante banco di prova in vista dell’inizio della stagione ufficiale.

Per assistere alla sfida contro il Südtirol il costo del biglietto sarà di 10 euro per la Tribuna Nord e di 5 euro per la Curva Mair. In occasione dell’incontro resteranno aperti esclusivamente i due settori indicati. Le info sulla prevendita saranno comunicate nelle prossime ore. Prima del derby regionale, i gialloblù saranno impegnati mercoledì 6 agosto alle ore 18.30, sempre al Briamasco, nell’amichevole contro la Roma U20. Per questa partita i biglietti saranno in vendita dalle ore 12 di lunedì 4 agosto.