A.C. TRENTO 1921 * AMICHEVOLI ESTIVE: «AL “BRIAMASCO” I GIALLOBLÙ SUPERANO 2-0 L’HELLAS VERONA U20, RETI DI FOSSATI ED EBONE»

Al ‘Briamasco’ il Trento supera 2-0 l’Hellas Verona U20 nella terza amichevole estiva

Nella terza amichevole precampionato il Trento vince 2-0 contro l’Hellas Verona U20. A segno Fossati su calcio di punizione ed Ebone. Prossimo test mercoledì 6 agosto al Briamasco contro la Roma U20 alle ore 18.30.

Trento, 2 agosto – Nella terza amichevole precampionato, disputata in serata allo Stadio Briamasco, il Trento supera 2-0 l’Hellas Verona U20, grazie alle reti di Fossati ed Ebone. Una sfida, quella di stasera, contro un avversario giovane ma ben organizzato, che ha permesso ai gialloblù di mettere minuti sulle gambe in vista dei primi impegni ufficiali della nuova stagione. Il Trento si è schierato con il consueto 4-3-3: Barlocco in porta, difesa composta da Triacca, Trainotti, Corradi e Meconi; in mezzo al campo Mehic, Fossati e Giannotti; in attacco Benedetti, Pellegrini e Chinetti. Dopo un avvio equilibrato, al 10’ arriva la prima occasione per il Trento con Giannotti che si libera di due difensori e calcia poco sopra lo specchio della porta avversaria.

I gialloblù continuano a spingere e al 15’ passano in vantaggio grazie alla splendida rete su punizione di Fossati, conquistata poco prima da Pellegrini atterrato da Tagne al limite dell’area. Il Verona prova a reagire alla mezz’ora ma Barlocco si fa trovare pronto. Al 41’ è Meconi a rendersi pericoloso con un colpo di testa, deviato in angolo dal portiere avversario. Sul successivo corner, Corradi svetta di testa, ma la sua conclusione termina di poco a lato dalla porta difesa da Castagnini.

Nella ripresa, è sempre il Trento a farsi avanti con Gebauer al 47’, ma il suo tiro viene intercettato dall’estremo difensore degli scaligeri, che lo respinge fuori. Il raddoppio arriva al 58’ con la prima rete in gialloblù di Ebone che devia in porta un lancio di Maffei, anticipando così l’estremo difensore del Verona. Nei minuti finali ci prova ancora il Trento con Desiato, ma il risultato si fissa sul 2-0. Il prossimo appuntamento per la squadra guidata da Mister Tabbiani è fissato per mercoledì 6 agosto alle 18.30 allo Stadio Briamasco, quando i gialloblù affronteranno la Roma U20 nella quarta amichevole precampionato.

TABELLINO

A.C. TRENTO 1921 – HELLAS VERONA U20 2-0 (1-0)

Reti: 15’ pt Fossati, 13’ st Ebone

TRENTO (4-3-3) Barlocco (21’ st Tommasi); Triacca, Trainotti (35’ st Tarolli, 46’ st Prinoth), Corradi (21’ st Cappelletti), Meconi (1’ st Maffei); Mehic (1’st Aucelli), Fossati (35’ st Desiato), Giannotti (21’ st Genco); Benedetti (1’st, Gebauer) Pellegrini (1’st Ebone), Chinetti (35’ st Calzà). A disposizione: Ukelis, Tezzele. Allenatore: Luca Tabbiani.

HELLAS VERONA U20 (3-5-2): Castagnini; Feola, Popovic, Tagne (35’ st Vapore); Martini (21’ st Albertini), Garofalo (21’ st Stella), Peci (40’ st Zanin), Pavanati, Barry; Soragni (21’ st De Rossi), Akale (35’ st Mussola). A disposizione: Molica, Topollaj, Varali, Bortolotti, Grassi, Casagrande, Marcon. Allenatore: Paolo Sammarco.

ARBITRO: Thomas Manzini di Verona.

ASSISTENTI: Marco Tonti di Brescia e Federico Monardo di Bergamo

NOTE: serata uggiosa. Campo in ottime condizioni. Recupero: 1’+ 2’. Totale spettatori: 250 circa.

AMMONITI: 44’ st Tarolli

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Sono partite che ci servono ad alzare il ritmo e a mettere minuti dentro le gambe. Abbiamo ancora molto su cui lavorare ma sono soddisfatto di quanto visto in campo questa sera. In alcuni momenti non ci siamo mossi benissimo ma in queste settimane abbiamo iniziato a conoscerci e il percorso è ancora lungo. Partita dopo partita, dobbiamo cercare di dare importanza a ogni metro del campo e, un po’ alla volta, migliorare alcuni meccanismi di gioco anche in vista dei primi impegni ufficiali della stagione. Prossima settimana ci aspetta un’altra amichevole contro la Roma U20 e, ancora una volta, cercheremo di far giocare tutti per raggiungere il minutaggio utile per affrontare le partite che contano.

Domani ho concesso il primo giorno di riposo ai ragazzi dopo queste prime settimane intense di lavoro ed è giusto che possano staccare la spina. Stasera voglio portare a casa ciò che ho visto di positivo: la squadra ha dimostrato di essere curiosa e di avere lo spirito giusto e sono dei buoni presupposti su cui continuare a costruire».

Link intervista:

https://youtu.be/WCIgBSsAZZ4?si=xeXJdksY2daLSNGP

LINK FOTO (Credits Michael Giacca)

https://drive.google.com/drive/folders/1UqfEDAWNKinXjydTNUmsqKx2iueYUfVZ?usp=share_link