A.BA.CO. – TN/AA * LISTE ATTESA: «PRESIDIO DAVANTI ALL’ASSESSORATO PAT ALLA SALUTE, INCONTRO POSITIVO CON ASSESSORE TONINA»

12.05 - venerdì 21 giugno 2024

Liste di attesa: A.Ba.Co. del Trentino Alto Adige in presidio davanti all’Assessorato Provinciale alla Salute, positivo l’incontro con l’assessore Tonina. L’Associazione di Base dei Consumatori del Trentino Alto Adige, nella giornata di ieri 20 giugno 2024, è stata in presidio davanti all’Assessorato alla Salute della Provincia Autonoma di Trento, in occasione della giornata nazionale di mobilitazione promossa da A.Ba.Co in merito all’emergenza delle liste di attesa, l’inadeguatezza del decreto legge 73/24 e per presentare delle proposte per il rilancio di un sistema sanitario efficiente.

L’emergenza delle liste di attesa sta fortemente limitando l’accesso alle cure degli utenti, specie quelli più fragili, che non hanno modo di spostarsi sul territorio Provinciale oppure che non hanno possibilità di ricorrere a visite private, comprimendo in maniera consistente il diritto alla salute, diritto universale costituzionalmente garantito.

A livello nazionale tale situazione sta portando oltre 4,5 milioni di cittadini alla rinuncia alle cure in virtù di liste di attesa infinite, situazione, che sebbene in passato vedesse la realtà Trentina maggiormente virtuosa, dal Covid in poi ci vede in linea con il resto d’Italia, con liste di attesa sempre meno rispettose dei limiti fissati dalla normativa nazionale e Provinciale in materia, che fissa i limiti entro cui l’APSS dovrebbe fissare la visita sulla base del RAO assegnato.

Tale situazione come A.Ba.Co. del Trentino Alto Adige è stata espressa, nel corso di un incontro tenutosi nella giornata di ieri a ridosso del presidio, all’Assessore Provinciale alla Salute Mario Tonina il quale ha accolto con favore le proposte di A.Ba.Co, esprimendo la volontà e l’impegno dell’Assessorato a lavorare affinché si giunga nel più breve tempo possibile ad una soluzione dell’attuale situazione riguardante le liste di attesa in Trentino.

Altresì L’Assessore ha esposto il progetto, di più lungo termine, per incrementare la presenza sul territorio di centri atti a garantire una sanità di prossimità maggiormente efficiente e che garantisca l’accesso alle prestazioni sanitarie anche ai cittadini residenti fuori dai principali centri della Provincia.

Come A.Ba.Co., in qualità di associazione di Tutela e rappresentanza dei consumatori e degli utenti, nell’esporre le proprie proposte rispetto alla situazione della Sanità Provinciale, abbiamo richiesto, incontrando la disponibilità dell’assessore in tal senso, di poter essere parte attiva di questo processo di intervento, il quale riteniamo debba coinvolgere oltre all’azienda Sanitaria anche i soggetti rappresentanti gli utenti agendo così in uno spettro più ampio e che possa concretamente rispondere alle esigenze dei cittadini Trentini.

In attesa di poter giungere ad una soluzione della situazione in essere, che auspichiamo possa avvenire in tempi brevi, è attivo dal lunedì al venerdì, presso la sede dell’associazione in Corso Buonarroti 8, Torre I a Trento, uno sportello dedicato all’assistenza e all’informazione dei cittadini sul tema delle liste di attesa e dell’accesso alle cure, contattabile anche attraverso i recapiti dell’associazione ovvero al n. 0461/821987, oppure via email all’indirizzo trentino@abaco.info.

A.Ba.Co. del Trentino Alto Adige

Il Consiglio Direttivo Provinciale