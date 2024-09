40 VITICOLTORI TRENTINI * BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ: «BUONAGRICOLTURA O BUONA PROPAGANDA? COME IL SISTEMA TRADISCE GLI AGRICOLTORI»

10.53 - domenica 15 settembre 2024

///

Siamo un gruppo di viticoltori trentini e, dopo aver visto in TV l’ultima puntata di BuonAgricoltura (https://www.trentinotv.it/video-on-demand/buonagricoltura_08-09-2024), trasmissione condotta da Walter Nicoletti e dedicata alla presentazione del 2° bilancio di sostenibilità, desideriamo esprimere la nostra opinione.

BuonAgricoltura o Buona Propaganda? Come il sistema tradisce gli agricoltori. Sapete come si può svilire completamente un settore economico di fondamentale importanza? Basta fare una trasmissione televisiva, chiamarla “BuonAgricoltura”, rivolgersi a un pubblico ampio e popolare, e far parlare solo i dirigenti del settore. Dirigenti che vivono grazie al lavoro degli agricoltori – completamente ignorati – e che raccontano, con parole forbite, un mondo che non esiste.

Questo è ciò che è andato in onda negli ultimi giorni, grazie alla trasmissione televisiva di Walter Nicoletti.

Noi, viticoltori ovviamente, non siamo sorpresi. Siamo abituati a essere emarginati da ogni processo decisionale e a vedere i soliti prezzolati, che si prestano a fare da cassa di risonanza per le élite del settore. Se il conduttore avesse un minimo di onestà intellettuale e volesse davvero aiutare il settore vitivinicolo trentino a uscire dalla crisi devastante, iniziata guarda caso nel 2014 – e cioè da quando la Provincia Autonoma di Trento ha affidato la gestione del protocollo vitivinicolo al Consorzio Vini – dovrebbe smettere di fare propaganda e passare il microfono a noi, i veri operatori del settore.

Sarebbe interessante vedere se tutta quella narrativa costruita in 29 minuti di pura promozione regge alla prova dei fatti, o se si tratta solo di chiacchiere e propaganda.

Nicoletti scoprirebbe allora così l’altra faccia della medaglia. Scoprirebbe, per esempio, che il settore è in forte crisi non solo a causa delle restrizioni europee, come il sig. Molon ama ripetere, ma perché il Trentino applica protocolli ancora più severi rispetto a quelli europei, portando a un aumento dei costi per noi agricoltori (22 mila € per ettaro secondo il Centro di Consulenza per la frutti-viticoltura dell’Alto Adige), a un’esplosione delle malattie del legno e dei fitoplasmi, favorite dalle lavorazioni meccaniche e dalle restrizioni che Consorzio vini ci impone sui fitofarmaci e a un calo della qualità dei nostri prodotti perché già a luglio, i vigneti sono completamente defogliati dalle malattie fungine, mentre i dirigenti raccontano favole di sostenibilità.

Zenatti, parla di competitività dei nostri prodotti, ma si guarda bene dal dire che mettiamo sul mercato vini di bassa gamma, in concorrenza diretta con regioni che producono a livello industriale. E lo facciamo a costi che per noi agricoltori sono equivalenti a quelli sostenuti dai produttori dello Champagne senza alcun ritorno d’immagine sui mercati, nessun aumento delle vendite, (Prowein docet) e noi continuiamo a lavorare in perdita, anno dopo anno.

È chiaro che Nicoletti, forse senza rendersi pienamente conto della situazione, finisce per dare spazio a chi ha avuto un ruolo nel fallimento di una politica economica che sta mettendo in difficoltà uno dei settori più cruciali del Trentino. Permette agli stessi personaggi che hanno provocato questo disastro di raccontare favole e nascondere la realtà. La realtà è che, sotto la loro gestione fallimentare dei protocolli e delle certificazioni, noi agricoltori stiamo pagando il prezzo più alto. Se Walter Nicoletti volesse davvero rendere un servizio al mondo agricolo, dovrebbe smetterla di raccontare la versione edulcorata di questi dirigenti e iniziare a mostrare la verità. Altrimenti, non farà altro che alimentare la propaganda di un sistema che ha già fallito.

Lettera ad Opinione firmata da:

Giuliano Preghenella, Lucio Caldera, Dalpiaz Enrico, Delaiti Roberto, Sergio Baroni, Stefano Scrinzi, Massimo De Eccher, Marco Cappelletti, Siro Coveli, Stefano Scrinzi, Penner Matteo, Andrea Vaona, Alessandro Enderle, Frapporti Mariano, Rensi Giovanni, Silvano Galvagni, Luigi Raffaelli, Matteo Fiorini, Vicentini Luca, Mauro Galvagni, Osvaldo Parisi, Menolli Sandro, Enrico Furlani, Paolo Bettini, Paolo Raffaelli, Massimo Preghella, Fabrizio Andreolli, Dalpra’ Settimo, Ribolli Roberto, Fumanelli Mauro, Simone Brugna, Simonetta Gabrielli, Miori Marco, Veronica Giovannini, Gatti Alessio, Davide Cavedine, Ronda Marco, Dario Giuliani, Marzadro Manuel, Sebastiano Fracchetti.