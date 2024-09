“3TRE“ – MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * SCI ALPINO: «71MA EDIZIONE SLALOM NOTTURNO DI COPPA DEL MONDO, ON-LINE I BIGLIETTI»

15.15 - venerdì 27 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Luci a Madonna di Campiglio: online i biglietti per il Night Slalom della 3Tre. Da oggi è aperta la biglietteria online per la 71.sima edizione dello slalom notturno di Coppa del Mondo di Sci Alpino in programma mercoledì 8 gennaio sul Canalone Miramonti.

Manca esattamente un mese all’opening weekend della Coppa del Mondo maschile di Sci Alpino, con il tradizionale gigante di Sölden del 27 ottobre. L’attesa è tanta nel Circo Bianco, per una nuova rincorsa alla Sfera di Cristallo e per gli annunciati rientri alle competizioni di due grandi personaggi come Lucas Braathen e Marcel Hirscher, rispettivamente sotto le nuove bandiere brasiliana e olandese.

Due assi dei pali snodati che mercoledì 8 gennaio 2025 saranno fra i protagonisti più attesi della 71.esima edizione della 3Tre, lo slalom notturno di Madonna di Campiglio che come ogni anno si disputerà sotto i riflettori del Canalone Miramonti. Una vera e propria festa per gli appassionati dello sci, destinata a chiudere in bellezza il filotto di gare italiane di Coppa del Mondo e ad aprire, nel contempo, il grande mese delle classiche dello slalom.

Nel 2023, lo stadio della 3Tre è stato riempito dall’entusiasmo di 15.200 spettatori che, in occasione dell’edizione numero 70, hanno salutato la seconda manche in rimonta dell’austriaco Marco Schwarz, vincitore davanti al francese Clement Noel e al britannico Dave Ryding. A partire da venerdì 27 settembre è possibile prenotare, esclusivamente online su 3trecampiglio.it, il proprio posto d’onore per il primo ‘Night Event’ stagionale di Coppa del Mondo, le cui manche sono in programma alle 17.45 e alle 20.45.

DIECI SETTORI APERTI AL PUBBLICO E LA NOVITÀ 3TRE PADDOCK

Anche quest’anno, il Canalone Miramonti offrirà dieci diversi settori aperti al pubblico. I prezzi vanno dai 5 € dell’Area Nord ai 600 dell’esperienza più esclusiva, la 3Tre Lounge: uno skybox, inaugurato nel 2023, che coniuga un colpo d’occhio spettacolare con il comfort più assoluto, per seguire la gara coccolati da un servizio di light catering e drink.

La novità del 2024 è invece rappresentata dal 3Tre Paddock, la scelta perfetta per chi desidera sentirsi al centro dell’azione: una speciale terrazza sul lato nord della pista che offre un angolo del tutto inedito sullo stadio dello slalom, disponibile al costo di 100€.

Confermate anche l’esclusiva Terrazza 3Tre, con visuale dal tetto della palazzina che domina il parterre, la Tribuna 3Tre, allestita appositamente per la notte di Campiglio, e il settore Miramonti, l’area prossima alla linea del traguardo inaugurata nel 2023.

Per tutti i dettagli, le convenzioni per i tesserati FISI, oltre alle modalità di accesso gratuito per i bambini fino a 8 anni, consulta il sito 3trecampiglio.it, alla voce del menù “Acquista il tuo Biglietto”.