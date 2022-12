11 CONSIGLIERI CENTRODESTRA COMUNE TRENTO * VARIANTE PRG: « COSTRETTI A PROPORRE RICORSO AL TAR, DALLA GIUNTA LESI I NOSTRI DIRITTI »

14.29 - venerdì 02 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Noi 11 consiglieri comunali siamo stati costretti a proporre ricorso al TAR contro la Delibera della Giunta comunale sugli Obiettivi di Piano della Variante al PRG del 28 luglio 2022! La Giunta ha leso i nostri diritti propri di consiglieri non consentendoci di svolgere la nostra funzione di integrazione, modifica e votazione degli stessi. La Giunta si è quindi avocata una chiara competenza del Consiglio comunale e questo non è accettabile.

In tal modo non viene meno solo un nostro diritto proprio quali consiglieri comunali, ma anche una possibilità di rappresentare le istanze dei cittadini, che ci hanno votati. Siamo quindi parte lesa e non abbiamo potuto fare altro che adire la Giustizia. #trento .

Ringrazio i colleghi che hanno creduto credono nel rispetto della legittimità Bruna Giuliani Giuseppe Urbani Bridi Vittorio Eleonora Angeli Cristian Zanetti Giuseppe Filippin Piergiorgio Frachetti Daniele Demattè Alessandro Saltori Fabrizio Guastamacchia. Ringraziamo, inoltre, l’avvocato urbanista Andrea Dalponte, per l’approfondimento, lo studio e la redazione del ricorso.