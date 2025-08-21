11 ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE – TRENTINO * LETTERA AL SINDACO IANESELLI: « FUNIVIA TRENTO–SARDAGNA, CHIEDIAMO UNA “VIA“ COMPLETA E PARTECIPATA»

09.46 - giovedì 21 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Buongiorno, con la presente intendiamo informarvi che, in occasione della verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di nuovo collegamento funiviario Trento–Monte Bondone (tratta Trento–Sardagna), numerose associazioni ambientaliste e civiche hanno inviato osservazioni ai servizi provinciali competenti e una lettera al Sindaco di Trento Franco Ianeselli, chiedendo che anche il Comune presenti proprie osservazioni a sostegno dell’assoggettamento a VIA.

Secondo le associazioni, il progetto non è una semplice sostituzione dell’attuale impianto, ma l’avvio di un collegamento più ampio fino a Vason, con significativi impatti ambientali e paesaggistici che richiedono una valutazione complessiva.

Tra le criticità segnalate: consumo di suolo agricolo, abbattimento di alberi monumentali, rischi geologici sulla falesia di Sardagna, forte impatto sul paesaggio e sul patrimonio storico-culturale, contraddizioni con le recenti varianti urbanistiche e mancata analisi di alternative progettuali.

Le associazioni ribadiscono che solo una VIA completa e partecipata può garantire trasparenza, qualità progettuale e tutela del territorio, evitando decisioni affrettate dettate dall’urgenza di rispettare le scadenze dei finanziamenti statali.

Alleghiamo le osservazioni presentate da Italia Nostra e Legambiente, condivise da tutte le associazioni firmatarie, nonché la lettera inviata in data 8 agosto al Sindaco di Trento.

Italia Nostra – sezione trentina

Circolo di Trento di Legambiente

WWF Trentino

LIPU Trento

ENPA Trentino

LAV Trentino

Yaku

In Difesa Di

The Outdoor Manifesto

Mountain Wilderness

Rete Climatica Trentina

*