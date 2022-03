EVERNESS * “ NO MORE WAR “: CAROLLO, « UN VERO INNO ALLA PACE, HO PROVATO AD ESPRIMERE CON LA FORZA DELLA MUSICA IL RIPUDIO DELLA GUERRA »

9.09 - martedì 15 marzo 2022

No More War (Basta Guerra). Il musicista, cantante e compositore Agostino Carollo, ispirato da questo tragico momento storico della guerra in Ucraina, ha realizzato una nuova canzone intitolata “No More War” (trad. “Basta Guerra”). Si tratta di un vero e proprio inno alla pace, con cui l’autore ha messo in musica la speranza che sia possibile un mondo migliore, senza più guerra.

La melodia di questo brano – pubblicato con lo pseudonimo House Of Paper – ha un tono solenne e il testo condanna senza appello la tragica assurdità della guerra: “Siamo sorelle, siamo fratelli. Dovremmo unirci e aprire gli occhi. Pace e giustizia, diritti uguali per tutti… Perché tutto quello di cui abbiamo bisogno è l’amore”.

“Con questa canzone – racconta l’autore – voglio contribuire concretamente a sensibilizzare tutti sul tema della pace. Ho provato ad esprimere con la forza della musica il ripudio della guerra, auspicando che le voci di tanti, in tutto il mondo, si possano unire al coro che canta “No More War, Basta Guerra””.

Ascolta “No More War”:

YouTube

Spotify

Apple Music

No More War

(Words & Music by Agostino Carollo)

The streets are burning again

How many lives will it take?

People are living in hope

But nothing is changing

I’ve seen the eyes of the devil

I think this is all insane

‘Cause all we need is love

And be together

No more war in the world

No more war in the world

I don’t want any other war

We are sisters, we are brothers

We should get together

We should open our eyes

Peace and justice, equal rights

For everyone

And I don’t care what they say

I’m gonna do it anyway

‘Cause all we need is love

And love is forever

Ooh-Oooh

Ooh-Ooh-Ooh Ooh

Aah-Aah

Aah-Aah-Ah-Ah

No more war in the world

No more war in the world

I don’t want any other war

No more war in the world

No more war in the world

I don’t want any other war

(Traduzione italiana)

Basta guerra

Le strade stanno bruciando di nuovo

Quante vite si perderanno?

La gente sta vivendo nella speranza

Ma non sta cambiando nulla

Ho visto gli occhi del diavolo

Penso che tutto questo sia assurdo

Perché tutto quello

di cui abbiamo bisogno è l’amore

E stare insieme

Basta guerra nel mondo

Basta guerra nel mondo

Io non voglio più nessun’altra guerra

Siamo sorelle, siamo fratelli

Dovremmo unirci e aprire gli occhi

Pace e giustizia,

diritti uguali per tutti.

E non mi interessa quello che dicono

Lo farò comunque

Perché tutto quello di cui abbiamo bisogno è l’amore

E l’amore è per sempre

Ooh-Oooh

Ooh-Ooh-Ooh Ooh

Aah-Aah

Aah-Aah-Ah-Ah

Basta guerra nel mondo

Basta guerra nel mondo

Io non voglio più nessun’altra guerra

Basta guerra nel mondo

Basta guerra nel mondo

Io non voglio più nessun’altra guerra

Info: info@everness.com