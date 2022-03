CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * STAGIONE MUSICALE 2022: « AL TEATRO SANBÀPOLIS ARRIVA IL GRANDE JAZZ DEL VIJAY IYER TRIO, MERCOLEDÌ 9 MARZO ORE 21.00 »

11.39 - lunedì 7 marzo 2022

Dopo il grande successo di pubblico fatto registrare in questa prima parte di 2022 con il concerto di Enrico Rava & Christian Fennesz prima, e con quello del pianista francese Chassol poi, la proposta musicale del Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento prosegue con un nuovo concerto a forti tinte jazz.

Mercoledì 9 marzo il Teatro SanbàPolis di Trento accoglierà il VIJAY IYER TRIO. Votato da molte riviste come uno dei progetti più eccitanti e originali del 2021, il trio del pianista Vijay Iyer è, da qualche anno, una delle formazioni chiave del jazz contemporaneo.

Vincitore di una MacArthur Fellowship e di un Doris Duke Performing Artist Award e con alle spalle una nomination ai Grammy, Vijay Iyer è artista in grado di immaginare sintesi tra mondi (la tradizione indiana e l’esperienza nell’M-Base, le tecniche compositive colte e l’irrequietezza delle ritmiche urbane) e arriva a Trento con un collaboratore storico come Matt Brewer al basso e con Jeremy Dutton alla batteria, per un concerto che si preannuncia memorabile.

La Stagione musicale tornerà giovedì 14 aprile, al Teatro Auditorium, con un nome che non ha certo bisogno di presentazioni: la cantante statunitense DEE DEE BRIDGEWATER, voce tra le più amate sia dal pubblico del jazz che da quello del pop, sarà a Trento con un nuovo progetto che la vede accompagnata da una band con alcuni tra i più interessanti talenti della scena contemporanea italiana.

Biglietti e modalità di ingresso

Biglietti disponibili presso la biglietteria del Teatro Auditorium (lun-sab, 10-13, 15-19), presso le Casse Rurali e online su www.centrosantachiara.it

Si ricorda che, in ottemperanza al Decreto-Legge 26 novembre 2021, n.172, art. 5 e art. 6, per accedere all’evento è obbligatorio essere muniti del Green Pass rafforzato. Inoltre, a seguito del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221, è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.

La richiesta di certificazione verde non verrà applicata ai minori di 12 anni o agli esenti dalla campagna vaccinale.

La certificazione verrà controllata dal personale addetto al momento dell’ingresso. In caso di indisponibilità del Green pass rafforzato non sarà possibile accedere agli spazi.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it