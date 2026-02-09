“RINASCIMENTO NAZIONALE” * INTERVISTA “OPINIONE” AL DOTTOR LUCA SFORZINI, «FOCUS SU, CENTRO STUDI / IDENTITÀ – SICUREZZA – TRADIZIONE / MIGRAZIONI»

20.47 - lunedì 9 febbraio 2026

Intervista a Luca Sforzini (Rinascimento nazionale)

A cura di: Luca Franceschi

1) Dottor Sforzini, quale sarà d’ora in poi il ruolo del “Centro studi” (collegato al “Mondo al Contrario”) adesso che è stato fondato da Vannacci il nuovo partito “Futuro nazionale”?

Il Centro Studi Rinascimento Nazionale sarà ora strumento di elaborazione teorica, programmatica, formativa e culturale per Futuro Nazionale. L’Italia – che ha regalato al mondo le straordinarie esperienze dell’Impero Romano e del Rinascimento tra le altre – deve ritrovare l’orgoglio della propria Storia millenaria, e tornare a pensare in grande. L’Italia ha una fortissima identità culturale universalmente riconosciuta, che va protetta e tutelata verso l’esterno – pretendendone il rispetto: le differenze tra popoli, nazioni, culture e rispettive storie sono profonde, durevoli e meritevoli di valorizzazione almeno quanto le loro somiglianze. In questo, i “confini” vanno strenuamente difesi. Il Centro Studi lavorerà per questo.

2) Quali ricadute porterà il Centro Studi al neo-nato partito?

Il Centro Studi Rinascimento Nazionale nasce per questo:

a) offrire un punto di riferimento culturale autorevole;

c) dare solidità teorica al bisogno diffuso di rinascita e di rivolta contro l’omologazione e il pensiero unico;

c) proporre un modello di comunità nazionale fondato su identità, libertà, responsabilità, valorizzazione delle eccellenze e merito.

La sede naturale e simbolica del Centro Studi è il Castello Sforzini di Castellar Ponzano, luogo millenario esemplare di storia, radici, cultura e visione.

3) Identità, sicurezza, tradizione, libertà, eccellenza e merito sono i termini spesso utilizzati da Luca Sforzini: l’Italia quanto vive questi valori e quanto ne vede in degrado?

Viviamo in un tempo segnato da disorientamento culturale, crisi della rappresentanza, impoverimento del dibattito pubblico e perdita di identità. Proprio per questo si sente l’esigenza di un luogo fisico e simbolico capace di produrre pensiero, ricerca, formazione e visione. Spesso parafraso ed adatto alla circostanza una citazione di Stephen King ne “La Torre nera”: Noi non dobbiamo dimenticare il volto dei nostri Padri. Ecco: Non dobbiamo dimenticarci il volto dei nostri nonni: lo dobbiamo a loro, lo dobbiamo alla memoria di chi ha fatto grande l’Italia. E siamo chiamati ad esserne all’altezza.

4) Essere Think thank è una responsabilità sociale e politica: Rinascimento nazionale quali spazi di sviluppo può avere in un Paese dove l’astensionismo sta crescendo?

Proprio questo è il punto: l’astensionismo, la sfiducia verso la politica, il ritirarsi dei migliori tra i cittadini nel privato nasce anche dall’assenza di elaborazione culturale a monte delle scelte politiche e amministrative. Senza un pensiero coerente che guidi le decisioni che ne conseguono, i partiti si riducono a qualcosa di simile a centri d’interessi senza storia né memoria – in alcuni casi degenerano in comitati d’affari. Questo ha ben poco a che fare con l’amore per la Res Publica – ed i cittadini, che ben se ne accorgono, ne traggono le conseguenze. Il Centro Studi Rinascimento Nazionale ambisce a colmare questa distanza tra la società civile ed i Palazzi del potere pubblico.

5) Oggi la sicurezza, accanto a lavoro e sanità è uno dei temi più sentiti in Italia: quali strategie possono essere attuate per governare l’affluenza di immigrati?

Ci siamo spinti troppo oltre con l’accoglienza indiscriminata, minando alle basi la percezione di sicurezza di ognuno di noi. Chiunque è ora preoccupato per l’incolumità dei propri figli quando escono di casa. Senza sicurezza crollano comunità, economia e libertà individuale. C’è una correlazione diretta tra pluralità culturale non integrata e aumento del conflitto sociale. Il Centro Studi lavorerà all’elaborazione di un modello italiano di remigrazione giuridicamente sostenibile. E precisiamo che la remigrazione è una politica di civiltà, non di ostilità.

L’Italia non è solo un Paese, ma una civiltà millenaria, custode di un patrimonio culturale, artistico e filosofico unico al mondo. In un momento storico segnato da profonde trasformazioni sociali e da un crescente rischio di derive estremiste e fondamentaliste, è necessario riaffermare con forza l’identità culturale e i valori fondanti della nostra civiltà.

L’Italia deve tornare ad essere faro di civiltà. Accogliere non significa rinunciare alla nostra identità, ma invitare a condividerla, con consapevolezza e rispetto. La cittadinanza non può essere solo un atto formale, ma un patto culturale e morale.

6) Questa civiltà ha ancora tempo per strutturare nuove organizzazioni sociali oppure siamo vicino al punto di non ritorno?

Siamo molto vicini al punto di non-ritorno. Proprio per questo dobbiamo agire ora. Non c’è più tempo per aspettare.

7) Sforzini, San Tommaso d’Aquino come dialogherebbe oggi con i “Maranza” che affliggono le città italiane?

San Tommaso d’Aquino lesse con attenzione Averroè. Analogamente, Duns Scoto si considerava in campo filosofico un discepolo di Avicenna. Non mi pare d’intravvedere tra i maranza apprezzabili discepoli di Averroè ed Avicenna. Se ce ne fossero, si nascondono molto bene.

8) I prossimi incontri culturali al Castello di Castellar Ponzano quali saranno? Parlerete ancora di nuovi barbari ed antiche civiltà?

Il Castello di Castellar Ponzano sorge al confine tra Lombardia e Piemonte, sulle terre tra Pavia ed Alessandria, le terre di Pio V, Papa Ghislieri, il Papa della Vittoria di Lepanto, e mi risulterebbe quindi fin troppo facile sollevare il tema dello scontro di civiltà, e della Guerra Santa contro il Saraceno (qualunque forma questa prenda nel terzo millennio). In realtà noi rendiamo onore alla grandezza morale di Sala-ah-Din che vincendo l’assedio di Gerusalemme nel 1187 e portando al collasso del Regno crociato, non infierì sugli abitanti – concedendo a Baliano di abbandonare la città in sicurezza e comportandosi meglio di quanto avessero fatto i crociati un secolo prima. Noi rendiamo onore a Saladino. Ma non vediamo alcun Saladino in questo terzo millennio.

A ciò con cui la nostra civiltà cristiana si confronta oggi, gli antichi davano un nome ben preciso: barbari. Alte mura e porte sbarrate contro i barbari. Ma porte spalancate e ponti d’oro a chi, pur formato ad altre culture, è portatore di civiltà. Speriamo ve ne siano ancora, in giro per il mondo.

9) La vecchia esperienza della migliore democrazia cristiana può aiutare Vannacci a mediare ed evitare gli scontri tra le frange estreme (Askatasuna da un lato – i fan di Minneapolis dall’altra…).

La vecchia democrazia cristiana non c’entra nulla, ma certo dobbiamo evitare l’errore di spingere gli opposti estremismi verso l’extraparlamentarismo – come successe negli “anni di piombo” a sinistra con le Brigate Rosse. Il rischio è elevato, e la politica deve intervenire ora – con urgenza – prima che sia troppo tardi. Cercando strumenti di dialogo, mediazione, sintesi. Senza però alcuna tolleranza per il caos ed il disordine organizzato.

10) Per aderire al vostro Centro studi il lettore come può fare?

Abbiamo predisposto un modulo di contatto per restare aggiornati sulle nostre attività. Compilabile a questo link: https://www.legionedelcastello.it/contatti/

PROFILO/CURRICULUM

Luca Sforzini (Broni PV 14.09.1973) è alunno del Liceo Classico Ugo Foscolo di Pavia,.

Studente Erasmus a Cambridge, laureato a pieni voti in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Pavia con una tesi su Giandante X (artista e anarchico). Ha sempre coniugato l’amore e la conoscenza dell’Arte con una spiccata vocazione imprenditoriale e un’innata passione per la politica. Si accosta alla politica giovanissimo: nel 1989 conosce Franco Castellazzi, che lo introduce nella Lega degli esordi. Rientrato in Italia dal Regno Unito fonda nel 1996 la Giovane Pavia: in alcuni centri della Lombardia nascono associazioni o liste elettorali che partecipano alle prime competizioni amministrative con risultati soddisfacenti.

L’esperimento viene notato da alcune forze politiche che lo cooptano: è il caso dello storico PRI, che nei primi anni 2000 gli affida l’incarico di Vicesegretario regionale in Lombardia al fianco del Senatore Antonio Del Pennino e poi lo porta nel Consiglio Nazionale con Giorgio La Malfa. In occasione delle elezioni Europee del 2004 nasce il rapporto personale con Vittorio Sgarbi, che durerà nel tempo. Segue il passaggio a Forza Italia come capo della Segreteria politica di Francesco Fiori.

Intanto, Luca Sforzini vara le sue attività imprenditoriali e professionali: iscritto nell’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Pavia e nel Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio di Pavia, oggi è annoverato tra i più importanti esperti d’Arte italiani e ha lavorato per rilevanti soggetti politici e finanziari su tutto il territorio nazionale. In materia, è consulente di fiducia di importanti dinastie imprenditoriali. Collabora con primarie Case d’asta ed ha scritto articoli e recensioni per riviste del settore. Si è sempre impegnato nell’ambito dell’associazionismo. A fine anni ‘90 è Presidente di LIFE (Liberi Imprenditori Federalisti Europei) per Pavia e Lombardia, quindi Presidente di Fedarcom Pavia e Segretario di Confesercenti Pavia.

Nel 2022 acquista a Castellar Ponzano, alle porte di Tortona in provincia di Alessandria, un Castello di epoca medievale (documentato fin dal 1184) per restituirlo alla collettività come centro di elaborazione culturale per il territorio.

Nel 2024 costituisce “Rinascimento”. Nel 2025 conosce il Generale Roberto Vannacci e ne sposa il progetto politico. Nel 2026 nasce così il Centro Studi Rinascimento Nazionale.

