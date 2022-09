INTERVISTA “OPINIONE“ AL SINDACO DI BORGO VALSUGANA (TN) ENRICO GALVAN * FOCUS SU: « OSPEDALE E TERRITORIO / SICUREZZA / AMBIENTE / GIOVANI / TURISMO / COMUNITÀ VALLE E PAT »

12.43 - giovedì 01 settembre 2022

Intervista di Luca Franceschi

/

*** Tre quesiti al sindaco ***

1) OSPEDALE E TERRITORIO

Sindaco Enrico Galvan, la presenza dell’ospedale san Lorenzo a Borgo Valsugana ed il vostro ruolo di realtà periferica della sanità quali esperienze le hanno formato in questi anni? Quali sono le indicazioni che si sente di evidenziare al Governo provinciale di Trento?

La tematica dell’Ospedale è quanto mai attuale. I lavori per l’ampliamento hanno avuto uno stop a causa della ditta che ha chiesto una revisione dei prezzi per gli aumenti recenti e la Provincia ci ha garantito di essere intervenuta nell’ultimo assestamento di bilancio per sbloccare la situazione. L’ampliamento è un tassello importante ma deve assolutamente essere integrato in un’ottica di sempre costante attenzione sul personale e sui servizi offerti che in alcuni reparti soffrono carenze da tempo e che devono essere risolte. Valorizzare le figure professionali sia dei medici che di tutto l’apparato infermieristico e amministrativo è una priorità in quanto dalle figure professionali si potrà ulteriormente valorizzare i servizi agli utenti- L’ospedale è un vero e proprio patrimonio della nostra Comunità e come tale deve essere valorizzato

2) SICUREZZA

La mini criminalità ha raggiunto anche la Valsugana, tempo fa meno soggetta a problemi sociali di sicurezza: il coordinamento con il Commissariato di Trento, la Questura ed il comando provinciale dei Carabinieri come le pare possa essere ottimizzato?

La bassa Valsugana vive una situazione di sostanziale tranquillità rispetto ai temi della sicurezza anche grazie ad un preciso e continuo lavoro di polizia che le forze dell’ordine portano avanti da anni. Chiaramente problemi ve ne sono anche da noi ma ritengo siano episodici e fisiologici, va stigmatizzata a mio parere comunque una certa inciviltà, ad esempio nell’utilizzo delle aree ecologiche, che sono comunque un indice di rispetto delle persone nei confronti del proprio territorio.

3) AMBIENTE

Anche la presenza della locale acciaieria, ma pure lo sviluppo industriale dell’area attorno a Borgo Valsugana, quali interventi vi hanno suggerito negli ultimi tempi come Giunta comunale per tutelare il territorio e l’ambiente?

Ci siamo attivati fin da subito per la stipula dell’accordo di programma che prevederebbe una stretta collaborazione e pianificazione futura sui temi dell’Acciaieria tra privato, ente Provinciale e Comune. La pandemia e il caro energia non stanno certamente agevolando e velocizzando questo progetto ma da parte nostra vi è l’impegno a continuare a sollecitare l’azienda privata e la Provincia per ridisegnare aspetti importanti dello stabilimento sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico-.

*** Tre quesiti al Presidente Comunità di Valle ***

4) GIOVANI

Enrico Galvan, la Conferenza dei Sindaci della Valsugana quali elementi di rafforzamento stanno portando alla Comunità di Valle (la Valsugana e Tesino) che lei presiede?

Uno dei temi che la conferenza dei Sindaci dovrà certamente trattare è quello legato ai giovani e ritengo vada fatto sotto molti aspetti. In primo luogo riguardo ai giovani che escono dalla pandemia sfiduciati e scollegati dal tessuto sociale e che quindi bisogna riavvicinare e reinserire in un percorso di comunità fatto di associazionismo, formazione e vivere insieme. Altro tema riguarda i giovani e la possibilità di viaggiare e conoscere ma allo stesso tempo di avere delle possibilità e opportunità da poter coltivare in loco e che diano sbocchi futuri anche lavorativi.

5) TURISMO

Il territorio turistico che spazia dalla Val di Sella al Tesino come reputa possa stare al passo con i tempi, data la notevole competizione anche internazionale tra eventi culturali ed offerte artistiche e naturali?

Il turismo da noi sta vivendo una fase molto positiva con aspetti positivi ma anche alcune criticità. Se da una parte si sta osservando una crescita delle presenze è evidente comunque un cambio radicale sulle modalità con periodi più brevi di permanenza e molte richieste di servizi. In futuro infatti sarà fondamentale se riusciremo a trovare la giusta valorizzazione dei servizi da offrire come la mobilità green, una ristorazione di qualità, un tessuto commerciale accogliente e fidelizzante, esperienze emozionali sia nell’ambiente naturale che nei luoghi di cultura. I servizi al turista di riflesso sono servizi anche ai residente e quindi investendo sul turismo si investe direttamente sul territorio.

6) COMUNITÀ VALLE E PAT

È soddisfatto della nuova riforma messa in atto dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento riguardo il nuovo assetto organizzativo e gestionale delle Comunità di valle trentine? Quali miglioramenti potrebbero essere ancora apportati?

La riforma della Provincia ha ridisegnato una Governance fortemente improntata sul ruolo dei Sindaci e questo ritengo sia un aspetto positivo ma certamente vi sono molte questioni che sono state rimandate o che non hanno trovato risposte puntuali. Mi riferisco ad esempio al tema del supporto ai piccoli comuni nella gestione ordinaria che la Comunità potrebbe assorbire in determinati casi, o il tema delle competenze, dei trasferimenti e della capacità finanziaria. Sarà un percorso molto interessante e stimolante che farà vedere le potenzialità del nostro territorio solo se si riuscirà a superare quella sterile visione campanilistica che purtroppo a volte frena lo sviluppo complessivo di un territori