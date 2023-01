INTERVISTA “OPINIONE“ A FRANCESCA GEROSA – CANDIDATA FDI PRESIDENTE PROVINCIA DI TRENTO * FOCUS SU: « COMPETITOR CENTROSINISTRA – PASSATO MSI-AN – “COLTELLI D’ITALIA” »

09.46 - martedì 17 gennaio 2023

1) PERCHE GEROSA?

Alessia Ambrosi per la candidatura di settembre alla Camera dei Deputati è stata scelta al suo posto. Perché dopo nemmeno 100 giorni lei viene indicata come candidata Presidente della Provincia di Trento e non Ambrosi (che comunque avrebbe avuto quattro anni di esperienza di Consiglio provinciale alle spalle)?

2) PRESIDENTE FUGATTI

Per quattro anni, sono parole sia di Urzì che dal Capogruppo Cia, Fugatti non si è mai atteggiato ad incontrarvi ed a dialogare come soggetto “paritetico” nella coalizione. Ora che “il vento è cambiato” con quale animo Urzì si siederà al prossimo primo incontro tra partner di coalizione, dato che lei oggi si presenta antagonista a Fugatti, cioè il Governatore uscente che l’ha nominata presidente Itea contro il volere di Fdi Trentino.

3) CENTROSINISTRA

Quali sono i nomi del centrosinistra trentino che lei reputa possano essere competitor autorevoli e temibili nell’àmbito delle amministrative trentine di ottobre?

4) IL PASSATO MSI-AN

I parlamentari de Bertoldi (ex Dc) Ambrosi (Lega) ed i consiglieri provinciali Cia (fu Agire), Rossato (ex Lega) e Dalpalù (ex Lega) non hanno un passato di “vera destra italiana” (l’allora Msi e/o An)… Questa cesura con il passato porta vantaggi o svantaggi?

5) COLTELLI D’ITALIA

Spesso la battuta “Coltelli d’Italia” viene utilizzata per evidenziare contrasti all’interno di Fratelli d’Italia… A livello Trentino Alto Adige le relazioni tra voi come sono?