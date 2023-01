INTERVISTA “OPINIONE“ A FAUSTO MANZANA, PRESIDENTE FONDAZIONE SYNTHESIS (“IL T”) * FOCUS SU: « NUOVE ALLEANZE EDITORIALI / PREVISIONI DI CRESCITA GIORNALE / INFORMAZIONE LOCALE »

07.57 - mercoledì 4 gennaio 2023

Domande di Luca Franceschi

A due mesi esatti dall’uscita in edicola (3/11/2022) del quotidiano edito a Trento “Il T”, intervistiamo il presidente della Fondazione Syntesis (società editrice del giornale), il dottor Fausto Manzana.

1) ALLEANZA CATEGORIE

Presidente Manzana, reputa di coinvolgere altre organizzazioni territoriali attorno al quotidiano “Il T”, per rafforzarne il peso editoriale?

2) PREVISIONI DI CRESCITA

Nonostante il calo generalizzato in Italia delle vendite dei quotidiani in edicola, lei reputa che vi possano essere previsioni di crescita per la presenza nel territorio del nuovo giornale “Il T”? Se sì, tramite quali innovazioni editoriali e/o strategie di marketing?

3) GIORNALISMO LOCALE

Da lettore quale anche lei è, le chiedo: quali sono le sue valutazioni circa il sistema informativo locale? Trova di qualità i prodotti editoriali locali delle tv, dei siti di news, dei giornali cartacei? A suo avviso, ci sono àmbiti che ancora il giornalismo trentino non affronta e sviluppa appieno?

4) COSTI DI IMPRESA

Lei è un autorevole imprenditore apprezzato a livello nazionale e da poco Presidente di una cooperativa editrice: può descrivere -brevemente- quali e quanti sforzi (anche economici) sorreggono la gestione di una redazione di 20 giornalisti, che confezionano un quotidiano in edicola e un sito on-line?