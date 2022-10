ZANELLA (FUTURA) * KASWALDER – SENTENZA CORTE CONTI: “ SONO ANNI CHE NE CHIEDIAMO LE DIMISSIONI, PER RAGIONI DI INADEGUATEZZA POLITICA E PER EVITARE ESBORSI INGIUSTIFICATI DI SOLDI PUBBLICI “

09.43 - sabato 22 ottobre 2022

In attesa del terzo grado di giudizio, confermato il quale il Presidente dovrà dimettersi, adesso arriva la Corte dei conti, con un atto dovuto, a chiedere la restituzione di quelle somme versate dal Consiglio al Pruner, somme che non si sarebbero dovute versare se il Presidente Kaswalder si fosse dimesso subito.

Sono anni che ne chiediamo le dimissioni per ragioni di inadeguatezza politica e per evitare questi esborsi ingiustificati di soldi pubblici. Per evitare ulteriori danni d’immagine al Consiglio farebbe bene a dimettersi.

*

Paolo Zanella

Consiglio provincia autonoma Trento (Futura)