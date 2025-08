WALTER PRUNER * SCUOLA TRENTINO: «DEVE ESSERE IL LUOGO DOVE CI SI CONOSCE, DOVE SI FORMANO LE PRIME COMUNITÀ SI CONOSCONO LE DIFFERENZE»

14.53 - venerdì 1 agosto 2025

Walter Pruner

Le ben 436 firme di personale docente che si sono espresse in merito alla “Visita di valutazione”, condotta al Liceo Prati di Trento, di fatto un’ ispezione, costituiscono contributo che nella compressione del diritto al dissenso in cui questa democrazia versa va riconosciuto e validato. Da un contesto di malessere generale di abbandono e scarsa considerazione dell’intero comparto istruzione, ossatura centrale del futuro di una comunità, compresa quella locale, scaturisce questa punta importante di iceberg.

Essa iniziativa è meritoria ed autorizza riconoscenza e ringraziamento, ben oltre lo specifico del tema “Prati” perchè porta al centro del dibattito la questione scuola. Scuola con tutta la sua architettura di corpo docente capace, inascoltato, costantemente aggiornato, quanto preteso da una burocrazia svilente e limitante sotto il profilo didattico.

Ne deriva, a fronte di responsabilità elevatissime per il futuro del singolo cittadino, scarsa considerazione sociale ed economica, riduzione a parametri valutativi orari e di stagionalità estiva che portano il docente ad essere considerato in base alle ore di lavoro percepite e non preparatorie, come se riconoscessimo un chirurgo per la durata dell’operazione e non per l’ efficacia di quest’ultima.

L’ attenta e misurata lettera punta dritto il dito su “come è stata gestita, a livello comunicativo, l’ispezione”.

Conosco in prima persona, penso sia capitato a molti, quanto costi sopportare magari sulla propria pelle e non solo sulla categoria di cui si partecipa, il peso di attacchi proditori pubblici.

Però sommessamente e con il rispetto che un attento e sofferto intervento come quello inviato al Presidente della Provincia merita, mi domando perchè ed a quale titolo un Presidente dovrebbe intervenire a modulare, mediare, financo a sedare dichiarazioni pubbliche di pubblico dissenso declinandole all’interno del proprio mandato politico, istituzionale, come testualmente richiesto a chiosa della lettera “…chiedendo che si ristabilisca un equilibrio, che venga interrotta questa esposizione mediatica sproporzionata…”.

È questo il ruolo del presidente della Provincia autonoma di Trento? Non troverei oltremodo necessario un supplemento di inquisizione istituzionale, insistendone già abbastanza nella natura stessa di questa presidenza provinciale.

Ma al di là delle specifiche di una vicenda che scoperchia latenti criticità dello storico liceo cittadino, da alcuni considerate meriti rigoristi, da altri eradicazioni necessarie dei problemi, questa vicenda ha sollevato un confronto che è sempre sale e non pregiudizio in democrazia.

Parlare di istruzione di questi tempi non è poco. Istruzione come forma alta di conoscenza, che tocca temi fondamentali quali il significato di eccellenza, di dispersione scolastica, di rapporto con il mondo del lavoro, di senso dell’ impegno, di valore del desiderio di conoscenza. Il disagio scolastico va affrontato o semplicemente eliminato?

Ha ancora un senso valutare la scuola in base a fredde statistiche algebriche in cui sottolineare a seconda di un interesse di parte un dato sull’altro? E’ il talento dello studente focus didattico, o è lo studente strumento statistico di un algoritmo?

Ma soprattutto un punto: quale deve essere l’obiettivo primario dell’ istruzione scolastica? Mi soffermo su questo aspetto che mi sembra decisivo.

Politicamente oggi l’istruzione dovrebbe essere il tema dei temi, il più urgente. Significa dare un futuro condiviso alle nuove generazioni. L’istruzione non può più essere quello che è diventato, un esamificio.

Deve essere il luogo dove ci si conosce, dove si formano le prime comunità, dove si conoscono le differenze, dove si impara ad assumere posizioni su quello in cui si crede e si impara anche ad essere messi in minoranza e gestirla, si impara a far valere le proprie ragioni e ad accettarne le conseguenze.

La sede dove si consegnano gli strumenti di gestione del proprio libero arbitrio e gli anticorpi funzionali alla sua cosciente e responsabile fruizione.

Non è soltanto il luogo dove si sostengono esami, prove, interrogazioni, tutto finalizzato utilitaristicamente a trovare il meglio dei lavori. A scuola si formano le persone e si formano i cittadini. Purtroppo lo abbiamo dimenticato trasformando le scuole, ciascuno lo può confermare, in luoghi in cui tutto è funzionale al lavoro che si farà, allo stipendio che potrai raggiungere, al futuro che potrai avere: quando invece la scuola è tutt’altro. E’ la comunità che troveremo domani e che si farà carico di noi, quando saremo più anziani.

Quella comunità che non può limitarsi ad arruolare competenze mnemoniche, ma persone abili, con le abilità attraverso le quali esercitare le vere competenze.

In caso contrario, innescandosi la frattura netta tra competenza ed abilità il rischio già latente è quello di ridurre il cittadino a uomo tecnologico, consumatore inconsapevole di beni materiali inutili ed incapace a gestire il bene immateriale della sua libertà a livello individuale e collettivo.

Non è questo, me ne rendo conto, un messaggio di benvenuto alla politica degli slogan e del gregge belante, e quindi non mi meraviglia la disattenzione politica del consenso populista oggi imperante sul tema istruzione.

Ma la chiave di uscita dal tunnel, passa da quello che i latini correttamente avevano già individuato allora: insita nella sua matrice, il termine “istruire”, costruire dentro, educare, senza il quale una comunità è orfana di consapevolezza e facilmente addomesticabile.

