WALTER PRUNER * PARTITO POPOLARE TRENTINO TIROLESE: «DAL SOGNO AUTONOMISTA ALLE MACERIE, FINE DI UN’EPOCA»

08.53 - venerdì 25 luglio 2025

Gentile direttore Franceschi,

allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano “Corriere del Trentino“, anche per consentire la visione ai lettori di Opinione.

*

Walter Pruner – Trento

///

Fra la notte del 24 e il 25 luglio 1943, Benito Mussolini venne esautorato dal Gran Consiglio del Fascismo e subito dopo deposto dal re Vittorio Emanuele III. 25 luglio 1948, per un Trentino depresso in coda a tutti gli indici di sviluppo socio economici italiani, la stessa data, il 25 luglio di cinque anni dopo, funge da nascita del P.P.T.T. quale naturale terminale ereditario della grande esperienza asarina (1945/48).

Tra gli album di famiglia in capo all’attuale partito meloniano insiste quello di “sua eccellenza” il cavaliere Benito Mussolini: in bianco e nero, certamente ingiallito, ma attuale. Al netto di impropri parallelismi, disonesto sarebbe però ignorare che quella storia del ventennio non venne mai totalmente eradicata dalla vicenda politica del nostro paese, come avvenne in Germania col nazismo, col quale i tedeschi fecero i conti attraverso pubblici e simbolici atti quale il processo di Norimberga. L’Italia scelse la via pilatesca, come fu l’amnistia Togliatti del 1946: oblio, silenzio.

Una finta normalizzazione, che permise al fascismo una sua parlamentarizzazione: il Movimento Sociale Italiano degli Almirante, Rauti, Borghese e di tanti, tanti altri ex dirigenti attivi nel ventennio. La svolta finiana del 1995 a Fiuggi è lì a certificare che una sorta di revisionismo interno, anche serio, fu abbozzato e tradotto con una certa profondità.

Ma se pensiamo allo slogan meloniano di Dio Patria e Famiglia con il quale la primo ministro arringa ancora oggi il suo popolo, questo contenuto ci riporta esattamente a quell’ humus culturale di cui l’ attuale seconda carica dello Stato possiede regolare, ostentato ed orgoglioso busto commemorativo. Il filotrumpismo selettivo, il sostegno alternato a politiche protezioniste quali i dazi, il neo colonialismo trumpiano da sceriffo del mondo, posizioni da cui la nostra Giorgia nazionale non solo non si oppone ma neanche si distanzia, ci riporta a quella visione binaria del mondo che piace così tanto alla destra xenofoba ed insurrezionale, che dell’ autonomia è antitesi.

Ma poi l’allergia al confronto, l’imperialismo culturale, l’attacco ai diritti dei diversi, dell’ università quale sede di crescita, lo scontro sistematico contro la stampa e la magistratura. Ancora: non viene riconosciuta la divisione dei poteri dello Stato come valore ma come impiccio al potere assoluto della maggioranza. Si comprimono le ragioni delle minoranze, si strumentalizza la questione securitaria a fini elettorali.

Ciò nulla toglie al fatto che si tratta di riconoscere posture politiche legittime, cui la comunità politica locale di riferimento si ispira e dalla quale ha ottenuto condivisione programmatica, vittoria politica e riconferma elettorale.

Tornando agli album di famiglia di quel 25 luglio 1948, l’autonomismo che oggi governa cosa trattiene?

Di quel neonato P.P.T.T. del 25 luglio 1948, sorto sulle e dalle ceneri dell’ Asar, col chiaro mandato di mantenere un atteggiamento vigile ed attento verso Roma, coerente e dal grip solido sul territorio, a difesa di uno Statuto che non doveva essere solo sulla carta, è rimasto qualche cosa?

Fratelli d’Italia ha fatto tesoro del proprio passato mantenendo, purtroppo, una coerenza di cui non si sentiva nostalgia ma di cui non si può che riconoscere continuità. Le due stelle alpine hanno fatto lo stesso col proprio passato virtuoso?

Lo spirito corsaro e popolare di quel P.P.T.T. ha vissuto in questi quasi 80 anni perigliose fasi, anche a rischio mortale: tra crescite, decrescite, spaccature, opposizioni, governo, globalizzazione. Il 2023, avendo le stelle alpine siglato l’ accordo politico con chi gli ideali sopra descritti rappresenta, è nato lo spartiacque che segna un prima e dopo. E i sedicenti autonomisti, Pulcinella d’aula per tutte le stagioni, che hanno complimentato pubblicamente il ventennio, bollinano la severità di una crisi radicale.

Di quel partito popolare e corsaro, certamente fallace ma vero e leale, nulla dunque rimane, se non le rovine di singoli legami di interesse pattizio: la politica del baratto e disposta al baratto su tutto.

Ma nei momenti bui della storia, che è ciclica, una pars costruens fa sempre capolino all’ orizzonte di ogni rinascita: essa parte dal riconoscimento degli errori, sempre che non siano stati volontari.