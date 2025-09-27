WALTER PRUNER * LEGA TRENTINO: «LA DOMANDA DECISIVA RIGUARDA LA COMPATIBILITÀ TRA LE TRE AREE VANNACCI – SALVINI – GOVERNATORI»

11.51 - sabato 27 settembre 2025

Gentile direttore Franceschi,

allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano l’Adige, anche per consentire la visione ai lettori di Opinione.

Walter Pruner

Tutt’altro che scontato l’interrogativo posto sull’Adige, dal direttore, circa il futuro della Lega. Non si tratta di partecipare ad un solo dibattito interno all’ ex movimento di Bossi. La forte leadership della Meloni sta, paradossalmente, consolidando sotto il tappeto della coalizione la presenza di tensioni tipiche di fasi di governo coalizionale a forte polarizzazione interna.

Una coalizione che si basa, di fatto, su una gamba tricolore egemone e su altre due minori ma equivalenti. Forza Italia di Tajani ha da tempo intrapreso la strada del moderatismo liberale, con l’obiettivo chiaro di fungere da calamita elettorale per tutti coloro che, specie a destra, non possono ritrovarsi nelle posizioni irricevibili e guerrafondaie di Putin, in quelle genocidiarie di Netanyahu, tra le cecità antieuropeiste trumpiane o dei diritti civili negati di Charlie Kirk, salvinianamente rappresentate.

Il vice premier si trova oggi a gestire una Lega tricefala: quella elettoralmente insignificante del bossismo storico ma che serve da collante nel mondo dei nostalgici, quella sua della Lega salviniana impegnata a galleggiare nell’area di una presentabilità formale dal volto dei Giorgetti e dei governatori del nord, e quella vannacciana dello squadrismo populista, serbatoio di voti fondamentale. Quest’ultima componente radicale funge da argine rispetto ad un elettorato forzista, col quale deve essere mantenuto un antagonismo costante, ad evitare contagi rischiosissimi.

Convivono nella Lega del vice Meloni due sentimenti politici, che si scontrano con una ragione militare. Partiamo da quest’ultima. “Il capitano” è depositario militare della struttura interna del Partito e, fondamentale, titolare legale unico del simbolo leghista. La guida verticistica si affida ad una visione verticale di comando, che di fatto impedisce alla base di incidere in ogni ipotesi di cambiamento politico e di guida. Lo fu con Bossi al tempo di Miglio quando a quest’ultimo fu preferito al dicastero delle riforme l’acerbo Speroni.

Fu autoritaria la gestione con Berlusconi dei collegi forti imposti da Bossi alle politiche 1992 e portati a casa dallo stesso. In Via Bellerio sede della Lega il compianto Roberto Maroni venne sempre stoppato rispetto ad iniziative di scalata di partito. Bossi prima, fondatore, Salvini oggi, rupestre nazionalista che da Pontida all’uomo del Ponte ha trasferito i suoi interessi laddove il “Senatur” mai avrebbe osato, hanno in comune la gestione militare del partito, volto di una stessa medaglia. Con una differenza. Grande fiuto istintuale, grezzo ma ideologico su temi innegoziabili come il federalismo, la Padania, l’attacco a Roma ladrona ed al suo centralismo per Bossi.

Postura a trazione populista per Salvini, nel segno di una snaturalizzazione coartata del Movimento su direttrici verso le quali “l’Umberto” nazionale neanche avrebbe immaginato interlocuzioni, di un’ Internazionale della destra mondiale nazionalista estranea alla natura della Lega fondativa.

Tutto ciò in premessa, oggi la domanda decisiva riguarda la compatibilità tra la Lega di Vannacci, quella di Salvini e quella “dei Governatori”. Il volto degli Zaia, Fedriga, Fontana, Fugatti non è certamente quello di Orban, Le Pen, Trump o Bolsonaro: il moderatismo leghista lo sa ma non coglie consequenzialità operativa.

Nemmeno la decapitazione elettorale del Papete scosse l’acchetato gruppo dei governatori. Oggi, ancora indivanati in una sorta di comfort zone in cui non c’è spazio per l’assunzione di riappropriazione politica di un movimento affetto da bulimia egocentrica, a loro è chiesta chiarezza e presa di distanza perché quella internazionale populista, razzista e guerrafondaia non è roba loro.

Riverberi in chiave locale sono evidenti, visto anche il recente effetto boomerang del triciclo civico autonomista a Trento e il fallito recupero di elettorato moderato. La cruda Lega di corrente salviniana in Trentino non riesce a drenare se non attraverso soluzioni da laboratorio come quella vincente di Spinelli.

La via tedesca dell’ Unione CDU/ CSU bavarese in salsa Lega del Nord potrebbe fungere da modello, ma ciò implica obbligarsi all’ uscita dalla citata comfort zone da parte dei governatori silenti. Il rimanere, questi ultimi, abbarbicati nel cincinnato politico, abdicando a ruoli di impegno diretto, offrirebbe autostrade politiche alla concorrenza meloniana.

La reggenza militare della Lega impone scelte decise ed anche rischiose sul piano dei propri destini personali, ma la quadra non può che passare da questa stazione, pena il codardo oblio.

*

Walter Pruner

Trento