WALTER PRUNER * CORRIERE DEL TRENTINO 3/9/2025: “LA RIFORMA ELETTORALE DI FUGATTI? COSTRUZIONE DI PARACADUTE ‘AD PERSONAM’ “

11.00 - mercoledì 3 settembre 2025

Gentile direttore Franceschi,

allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano Corriere del Trentino, anche per consentire la visione ai lettori di Opinione.

Walter Pruner

La politica che segue gli interessi del momento e non quelli collettivi, per abbracciare il “particulare”, non è uno spettacolo di cui si sente nostalgia o che riavvicina la gente al gusto del bene comune.

La improvvisa estrazione dai cassetti della scrivania politica trentina del tema di una riforma elettorale in senso proporzionalista appartiene a questa piattaforma, ad un modo di approcciare tematiche forti attraverso motivazioni deboli.

La politica non è solo quello che è ma anche quello che appare. Perchè anche quello che appare determina le scelte da parte dell’elettore. Il mutamento delle regole del gioco in corso di Olimpiade descrive un agito che anche se non sempre lo è, di fatto appare fazioso.

Specie se prodotto in presenza del proprio atleta in difficoltà. Così come mettere mano al piano regolatore da chi ha in predicato destini urbanistici personali non è credibile.

La domanda dunque sorge spontanea: se non vi fosse stato il pericolo di una sentenza che potrebbe impedire la ricandidatura dell’ attuale Presidente della Provincia autonoma di Trento, si sarebbe posta la questione della riforma elettorale?

Riproporre il tema elettorale adesso risponde a valutazioni di urgenza, necessità, operatività politica, maggioranze irrealizzabili, fragilità sistemica, impraticabilità d’aula, pregiudizio democratico, o è semplicemente la volontà di costruire un paracadute ad personam?

E qui i fattori di incertezza si moltiplicano giorno dopo giorno, intervista dopo intervista. Non esiste ingessatura o paralisi istituzionale: mai come oggi la stabilità numerica d’aula è stata tanto inversamente proporzionale quanto la sua evanescenza politica.

Se qualchecosa non funziona non è certo per l’assenza di numeri interni all’emiciclo provinciale. Smemorati di Collegno in salsa tridentina, memorie selettive, baldanze autocontemplative, basculanze di ex presidenti d’aula, autocelebrative dichiarazioni, profetismi postumi.

Ognuno a ritagliarsi spazi giustificativi non richiesti per scelte politiche di allora in contrasto con le attuali, presunte incoerenze altrui attribuite, rivendicazioni, negazioni, un mix di contenuti il cui punto di caduta è l’assenza di un contesto politico di cornice che prescinda da interessi immediati di bottega.

Mentre l’interrogativo centrale dovrebbe essere quello di ragionare trasversalmente sul senso di una riforma, della sua utilità, per l’ eventuale necessità di adottarne una nella prospettiva di una dimensione autonomista della nostra terra -cambiata rispetto a vent’anni fa- e che merita un supplemento di fantasia oltre che di buona fede.

Già, perché pensare alla scorciatoia della legge elettorale per ottenere da stratagemmi tecnici vantaggi elettorali impropri e non riconosciuti sul campo, annichilisce il senso stesso della democrazia fiduciaria.

Qui a nessuno interessa se allora fu detto da chi e perchè, come se la politica non avesse il dovere di adattarsi ad una società che muta, da sempre.

Le decisioni assunte allora oggi appartengono alla storia e questa -non la politica- è giusto e doveroso che si esprima, senza sconti.

Oggi il sottotitolo di una sceneggiatura da commedia di mezza estate, in cui la forza di maggioranza da sempre a dichiarata vocazione maggioritaria suggerisce allo scodinzolante alleato quello che lei non può fare, è financo comica se non fosse penosa.

Il discrimine è riuscire a dare coerenza e ragione di una posizione, saperla motivare in una logica fatta di obbiettivi, tempi, coinvolgimento e condivisione: poi di tutto si può discutere senza gare da vincere, medaglie di coerenza o fedeltà da attribuire.

Quando il tema della visione è strutturalmente assente in favore della propaganda dell’oggi sull’oggi alla bisogna non si improvvisa, ma altro è però violare la sacralità della regina delle leggi in democrazia, quella elettorale, trattandola da volgare bagatella dopolavorista, svuotandola di quella sacralità che merita.

Se quindi l’unico obbiettivo è il citato paracadute, proposto dal solito accomodante scodinzolio a due stelle barattato con “un’ epica” terza preferenza, non si può che parlare di proporzionale ad personam: poca roba, e maleodorante.

Senza linee di indirizzo prima (dimentichi poi) di premi di maggioranza, soglia di accesso, doppio turno, rappresentanze linguistiche, voto elettronico, sfiducia costruttiva, voto per corrispondenza -tanto per abbozzare qualche ipotesi- quella che viene a galla è ancora una volta l’assenza di rispetto verso coloro che hanno delegato ad essere governati. Ma non ad essere comandati o -peggio- turlupinati.

*

Walter Pruner

Trento