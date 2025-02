WALTER PRUNER * AMMINISTRATIVE TRENTO: «CHI GOVERNA LA PARTITA COALIZIONALE DELLA DESTRA A TRENTO?»

11.30 - giovedì 13 febbraio 2025

Gentile direttore Franceschi,

allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano “Corriere del Trentino”, anche per consentire la visione ai lettori di Opinione.

Walter Pruner

***

In attesa di una destra che a Trento cali il nome dell’ antagonista all’ attuale sindaco Ianeselli, alcune domande sorgono spontanee.

Perché non si sblocca una situazione politicamente apicale riguardante nondimeno che il capoluogo di regione? Chi governa la partita coalizionale della destra a Trento?

Quale significato ha sbrogliare la matassa delocalizzando il problema, con vertice a livello nazionale tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia?

L’idea che si conta solo se si governa, è ormai un assioma confermato senza incertezze anche al Congresso delle due stelle alpine: si deve stare con chi vince, pena la irrilevanza. Si tratta dello schema tamburello, il cui presidente di Federazione ed anche di partito, ottimamente pratica: la sfera politica indifferentemente da una parte o dall’altra.

Precondizione allo schema è scegliere il vincente. Se coabiti con lo sfavorito, la partita si complica, il panorama coalizionale si sfarina, viene meno l’esclusività del collante aggregativo, la convenienza. Ora è chiaro che la scomoda posizione prona del Patt interna alla coalizione, lo costringe ad un atto di visibilità che lo distingua. Di qui l’ abile tentativo di appropriarsi di una candidatura di bandiera, quella del patron Giacca, nell’ auspicio di un effetto traino sul partito.

Breve necessaria premessa. Alle comunali 2015 il Patt raggiunse il 9,76%, in quelle del 2020 il 7.81%, ma nelle due ultime votazioni, le politiche 2022 con il 2,66%, e le provinciali 2023 con il 4,37% paga la scelta sovranista provinciale lasciando sul campo più della metà dei voti. Nel frattempo rimane senza rappresentanti in Consiglio comunale, avendo per impraticabilità di campo tutti i Consiglieri eletti abbandonato il Partito ( Roberto Stanchina 519 voti, Alberto Pedrotti 391 voti, Tiziano Uez 364) oltre a uomini del calibro elettorale di Pattini o di Holneider.

Oggi dunque surfa su onde di consenso tra forza 2,66% ed il 4,37%, decapitato dei suoi calibri elettorali più significativi. Capita, in politica capita come nella vita di vincere e di perdere, di vivere momenti positivi o meno: fin qui nulla di nuovo.

Di scarsa decifrabilità è invece la reazione della coalizione allo schema tamburello, col quale il suo Presidente sta tenendo a scacco la flottiglia silente. Marginalizzare la fiamma tricolore potrebbe forse offrire una risposta.

Altro e ben più serio è invece l’atto di codardia per cui quando la partita politica richiede le forze migliori queste svaniscono, lasciano il campo perché la vittoria è una chimera, perché appunto la candidatura di servizio, quella valoriale per la quale l’importante non è vincere ma giocare per vincere non sta più bene: e affermare linee valoriali, beh, anche no, allora avanti un altro, se c’è.

A meno di tre mesi dal voto la cittadinanza non merita di conoscere chi governerà l’opposizione della sua città: è grave, molto grave che nelle sedi di trattativa il tema del diritto ad una minoranza di attenta contrappeso venga negato, giocando di evidente rimessa, per guidare a fari spenti consapevoli che non potendo stappare lo spumante, il resto non conta.

Su chi dunque sta gestendo questa crisi della destra a Trento è forse più facile del previsto rispondere. Nessuno, almeno nel senso etimologico del termine. Quella confusione per cui addirittura è stata manifestata la vergogna anche solo a formulare nomi a meno di un mese e mezzo dal deposito delle liste, con una analoga recidiva di cinque anni fa alle spalle, esprime tutto. E’ un peccato perché c’è bisogno di contraddittorio in democrazia, perché il silenzio delle persone per bene, spesso silenziate, non aiuta lo sviluppo di una massa critica necessaria.

Chiudo, in breve, sul sovranismo nazionale: esso sta sovrastando quello locale, indegno di tracciare in loco scelte senza tutori nazionali. Avvilente. Triste doppiamente per chi a questo sovranismo elettorale soggiace, da un passato di Heimat che con il patriottismo a senso alternato proprio non si piglia.

*

Walter Pruner

(Trento)